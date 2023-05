C’est officiel : les chats bloqués arrivent sur WhatsApp pour protéger au maximum notre vie privée et vous pouvez maintenant l’essayer sur votre mobile Xiaomi

Vous êtes sûrement nombreux à utiliser l’option de bloquer l’accès à l’application WhatsApp via des empreintes digitales afin de protéger votre vie privée, mais peut-être souhaitez-vous protéger uniquement certains chats spécifiques et non l’intégralité de l’application.

Pues precisamente esta es la opción que WhatsApp acaba de hacer oficial en su última actualización, una función denominada « Bloqueo de chat » que vamos a poder activar de manera individual para cada conversación que queramos bloquear sin necesidad de que ese bloqueo afecte a toda la aplicación totalement.

Le blocage des chats arrive officiellement sur WhatsApp

Quelque chose à considérer une fois que nous activons cette option sur notre téléphone est que ce blocage n’affectera pas les autres sessions ouvertes du même compte lié, comme WhatsApp Web. En effet, pour utiliser cette fonction, la biométrie de l’appareil est nécessaire, et celle sur un téléphone Xiaomi est synonyme d’empreinte digitale.

De plus, vous devez savoir que chaque chat que nous bloquons sera stocké dans une section spécifique de l’interface WhatsApp, c’est-à-dire que les chats non bloqués seront visibles comme nous en avons l’habitude et que les bloqués apparaîtront en haut de l’écran .avoir à y accéder grâce à notre empreinte digitale.

Mieux encore, la façon d’activer cette option est très simple et sûre, car nous n’aurons qu’à suivre les étapes suivantes :

Une fois que vous avez ouvert la conversation que vous souhaitez bloquer, appuyez sur la partie où le contact ou le groupe en question est spécifié en haut de l’écran

Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Bloquer les chats »

Activez l’option « Verrouiller ce chat avec une empreinte digitale » et un message d’avertissement apparaîtra que vous devrez accepter pour que le chat soit bloqué

