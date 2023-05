6 choses sur lesquelles Google Bard bat ChatGPT

Le moteur de recherche de Google surpasse de loin l’IA d’OpenAI à bien des égards.

Ce sont les raisons pour lesquelles Bard bat ChatGPT

Bien que pour essayer Google Bard en France, vous devez utiliser un VPN gratuit ou payant car il n’est pas encore officiellement disponible dans l’UE, c’est en fait l’un des rares endroits au monde où vous ne pouvez toujours pas profiter de l’IA de Google, dans une bonne mesure en raison de la législation réglementaire de l’UE. Même ainsi, il est facile de le prouver de toute façon et la vérité est que cette IA n’a rien à envier à ChatGPT, venant le surpasser dans de multiples aspects dans lesquels Google a fait preuve d’un bon travail enviable lors du développement de son produit. Par conséquent, nous allons voir aujourd’hui comment Google Bard surpasse ChatGPT.

Google Bard donne des réponses de meilleure qualité

Bard s’est formé avec la vaste base de données de Google, ce qui lui a permis de fournir des réponses très précises aux utilisateurs. Après tout, ces réponses nous ont déjà été données par le moteur de recherche dans le passé sans aucun problème, il n’est donc pas surprenant que cette IA soit aussi précise que le moteur de recherche créé par Page et Serkin. Les réponses sont plus précises qu’avec ChatGPT et il a également une fonction que nous verrons plus tard qui nous aidera certainement à surmonter ChatGPT.

avoir une connexion internet

Le modèle gratuit de ChatGPT n’a pas de connexion internet, nous ne pouvons donc pas poser de questions actuelles qui dépassent l’année 2021. Cela est dû à la limitation des utilisateurs gratuits puisque GPT-4, contrairement à GPT-3, compte avec connexion internet pour un certain temps. En fait, si nous utilisons Bing avec ChatGPT, il dispose d’une connexion Internet, c’est donc une excellente alternative à utiliser par rapport à la version gratuite de ChatGPT.

Différentes réponses à la même question

C’est l’un des favoris de tout le monde. ChatGPT prépare une réponse avec son IA, mais Google Bard vous prépare jusqu’à trois brouillons différents pour voir si l’un d’eux répond à la question que vous avez posée de manière plus cohérente. C’est vrai que ça casse un peu la mécanique des autres IA dans laquelle ça essaye de ressembler plus à une conversation humaine, mais c’est très utile surtout si on a l’habitude de revoir le travail de l’IA avant de l’envoyer. De cette façon, Bard nous permettra d’accéder aux multiples réponses via l’une de ses options.

résumer des pages Web

Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous demandez à ChatGPT un long résumé, il l’invente souvent. C’est parce qu’il n’est pas prêt à écrire des résumés de plus de 100 ou 200 mots, alors quand vous lui demandez un résumé plus long, il devient automatiquement fou. Ce n’est pas le cas avec cette IA de Google qui est déjà préparée par défaut pour nous résumer de longs textes. Si nous ajoutons à cela qu’il est capable de nous donner des réponses différentes à la même question, la vérité est qu’il devient totalement et absolument imbattable face à ses rivaux.

Connexion avec Google et connaissance des sources

L’IA de Google vous dira toujours d’où elle tire les informations. Qu’il montre ses sources est crucial, même si c’est quelque chose qui vous a longtemps permis d’utiliser Bing. Bing affiche toujours ses sources et les référence correctement et utilise GPT-4, donc Google n’a pas pris feu ici, mais il est vrai qu’il nous permet d’approfondir la recherche à travers beaucoup plus d’hyperliens que le moteur de recherche Microsoft.

Transférez facilement le texte généré vers Google Docs

Si vous avez demandé un résumé, vous pouvez exporter ce texte vers d’autres supports. Bien que vous puissiez toujours le consulter à travers l’historique, nous pouvons donc le copier ou le coller dans d’autres documents qui nous intéressent et également l’enregistrer pour l’imprimer si nous le souhaitons. C’est quelque chose de facile à réaliser que ChatGPT aurait dû intégrer il y a longtemps.

