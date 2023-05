Ces 5 produits Xiaomi sont bon marché et très utiles

Chez certains, sa valeur n’atteint même pas les 10 euros avec la livraison gratuite à domicile.

Xiaomi a un catalogue très complet de produits pour tout le monde et pour tout.

Si vous recherchez des articles de qualité à des prix abordables, vous êtes au bon endroit. AliExpress est connu pour offrir une grande variété de produits à des prix compétitifs avec une livraison internationale. Dans cette compilation, nous vous présenterons cinq produits Xiaomi (ou l’une de ses sous-marques) qui sont non seulement bon marché, mais aussi incroyablement utiles dans votre vie de tous les jours.

Acheter sur AliExpress présente de nombreux avantages. Le store nous donne accès à une large gamme de produits du monde entier, directement auprès des fabricants et des vendeurs. Vous pouvez trouver des articles uniques et difficiles à trouver dans votre région. De plus, AliExpress dispose d’une communauté de vendeurs de confiance et d’évaluations de produits par d’autres acheteurs, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées lors de vos achats.

Passons maintenant aux produits que nous avons sélectionnés pour vous. Ces cinq articles de Xiaomi sont non seulement peu coûteux, mais aussi extrêmement utiles dans diverses situations de la vie quotidienne.

5 offres Xiaomi sur AliExpress qui vont changer votre style de vie

Ampoule Yeelight 1SE : pour un peu plus de 10 euros, vous pouvez avoir l’une des ampoules Xiaomi les plus appréciées. J’en ai 2 à la maison et j’en suis ravi, je les ai reliés à Alexa pour pouvoir les contrôler avec ma voix de n’importe où dans la maison. Ce modèle dispose d’une douille E27, l’une des plus courantes, d’une puissance de consommation de 6W, d’une multitude de couleurs au choix, d’une luminosité réglable jusqu’à 650 lumens et d’une durée de vie d’environ 25 000 heures. Un passe-ampoule que vous pouvez combiner avec d’autres ampoules Yeelight pour créer des groupes de lumières qui fonctionnent comme une seule.

Ampoule Yeelight 1SE

Mini aspirateur à main Mijia : cet aspirateur à main est léger (seulement 328 grammes), est livré avec divers accessoires et est fortement réduit sur AliExpress. Vous pouvez également obtenir un modèle avec plus d’accessoires si vous préférez pour un peu plus d’argent. Il est disponible en blanc ou en noir. Il a une puissance d’aspiration de 4000 PA, soit le double de celle de la grande majorité des robots aspirateurs. Il est idéal pour une utilisation dans des endroits aussi courants que le bureau d’ordinateur, le comptoir de la cuisine ou les sièges de voiture.

Mini aspirateur à main Mijia

Redmi Buds 3 Lite : ces écouteurs sans fil fonctionnent avec le Bluetooth 5.2 à faible consommation d’énergie et à faible latence. Ils ont une batterie qui, avec celle intégrée dans le boîtier de charge, nous donne un total de 18 heures d’autonomie. Ils sont certifiés IP54 résistants à la poussière et à l’eau, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la sueur ou de l’eau de la piscine cet été. Ils sont de type intra-auriculaire et bouton, vous obtiendrez donc une isolation passive grâce aux gommes qu’ils ont aux extrémités et qui s’adaptent à toutes les oreilles.

Redmi Buds 3 Lite

Xiaomi Smart Band 7 Pro : nous avons pu faire l’analyse de ce Smart Band 7 Pro et cela nous a laissé un bon goût en bouche. Il s’agit du Mi Band traditionnel apporté à une montre intelligente avec GPS intégré et un design beaucoup plus haut de gamme. Il monte un bon panneau Amoled haute résolution de 1,64″, des capteurs de fréquence cardiaque, de l’oxygène sanguin et des marches. Batterie pour 14 jours d’autonomie avec charge magnétique. La personnalisation de votre écran est brutale avec plus de 100 couvertures gratuites disponibles.

Xiaomi Smartband 7 Pro

Chargeur de voiture 100 W : si vous passez généralement beaucoup de temps derrière le volant, ce chargeur gardera vos appareils chargés tout le temps. Avec ses deux ports, vous pouvez recharger votre mobile et votre tablette en même temps, ou même votre ordinateur portable en toute sécurité et rapidement. Et je dis rapide car il dispose d’un port USB-C qui fournit une puissance de charge brutale allant jusqu’à 100W. USB-A, le cas échéant, peut charger jusqu’à 18 W. Lorsque vous l’aurez entre les mains, vous verrez qu’il s’agit d’un appareil de qualité et très bien construit.

chargeur de voiture 100W

