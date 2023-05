Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 auraient déjà une date de présentation

Selon une récente fuite de Chosun Media, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront présentés le 26 juillet en Corée du Sud et seront mis en vente le 11 août 2023.

La nouvelle génération de mobiles pliables Samsung va devancer son arrivée sur le marché

Une fois qu’il a déjà lancé sa nouvelle génération de produits phares pour ce 2023, les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, maintenant le géant coréen concentre ses efforts sur la finalisation des détails pour le lancement de ses nouveaux mobiles pliables, le Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Une bonne preuve en est qu’une fuite récente, qui a été partagée par le média SamMobile, vient de dévoiler la date de présentation probable des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui interviendra plus tôt que prévu, comme on vous l’a rapidement transmis. Il y’a quelques semaines.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront présentés en juillet

Un rapport récent du média coréen Chosun Media assure que Samsung célébrera un nouveau Galaxy Unpacked dans son pays natal le 26 juillet 2023 dans lequel il présentera sa nouvelle famille de terminaux pliables, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Cela indique que la marque coréenne avancera le lancement de son nouveau pliage de deux semaines par rapport aux versions précédentes et, en plus, ce sera le premier à se tenir en Corée du Sud après plusieurs années au cours desquelles cette présentation a eu lieu dans des villes comme Barcelone, New York ou San Francisco.

Aussi, selon cette même fuite, les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 seront mis en vente le 11 août 2023 et ce lancement anticipé est dû aux faibles ventes de puces semi-conductrices qui affectent négativement les bénéfices de la firme coréenne, puisque l’avancer augmenterait les revenus pour le troisième trimestre de 2023.

On sait peu de choses jusqu’à présent sur les caractéristiques des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, mais ce qui a fuité, c’est qu’ils auront une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, ce qui fera disparaître le pliage de l’écran. permet au téléphone de se plier sans espace, avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy et avec une résistance à l’eau IPX8.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :