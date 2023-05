Samsung S23 Pro Tactical Edition : c’est la version ultra résistante que vous ne pourrez pas acheter

L’édition « Tactical Edition » du Samsung Galaxy S23 est conçue exclusivement pour les militaires.

Peu de gens le savent, mais Samsung a une série d’appareils ultra-résistants dans son catalogue de smartphones, encore plus extrêmes que la famille XCover. Son nom est Tactical Edition, et c’est une ligne créée exclusivement pour être utilisée par le personnel militaire grâce à plusieurs ajouts qui ne sont présents dans aucun autre modèle de la marque.

La série Tactical Edition est née il y a quelques années, avec le Samsung Galaxy S9. Désormais, la marque a renouvelé cette famille avec deux nouveaux modèles, dont le Samsung Galaxy S23 Pro Tactical Edition.

La version la plus extrême du Samsung Galaxy S23 : uniquement adaptée au personnel militaire

À première vue, le Samsung Galaxy S23 Pro Tactical Edition n’est pas très différent de la version normale que n’importe qui peut acheter dans un store. Sa conception est identique, et ses spécifications techniques tracées. Cependant, des modifications ont été apportées à son logiciel qui permettent de l’intégrer facilement à d’autres outils à usage tactique.

En ce sens, Samsung explique que le nouveau Galaxy S23 Tactical Edition et le Samsung XCover6 Pro Tactical Edition seront configurés avec des logiciels et des pilotes préparés pour prendre en charge les protocoles radio tactiques et l’accès aux drones ou aux télémètres laser, entre autres appareils couramment utilisés dans les missions. .

Les deux modèles prennent également en charge toutes les fonctionnalités mobiles conventionnelles, y compris LTE (multi-opérateur et privé), CBRS, Bluetooth et Wi-Fi. Ils peuvent se connecter à des systèmes de communication tactiques sécurisés et prendre en charge un mode furtif qui désactive les appels LTE et 911, faisant ainsi taire toutes les émissions RF.

Dans son logiciel, il est possible de retrouver certaines fonctions qui ne sont pas disponibles dans les modèles d’origine, comme un mode vision nocturne dans sa caméra, un réglage automatique de la sensibilité tactile pour faciliter l’utilisation avec des gants et un écran de verrouillage avec rotation automatique pour faciliter la utilisation de gants utilisation dans un appui-poitrine rabattable.

Il comprend également une protection via Samsung Knox pour conserver les données stockées sur l’appareil, la prise en charge de Samsung DeX et une construction qui se distingue par sa résistance. Dans le cas du Galaxy S23, la certification IP68 est ajoutée qui garantit sa résistance à l’eau et à la poussière, en plus d’avoir du verre Gorilla Glass Victus +, de l’aluminium renforcé et un boîtier ultra-résistant.

Si vous avez été convaincu par ce que propose Samsung avec sa ligne Tactical Edition, je crains que vous ne soyez laissé sur votre faim : les modèles de cette série ne peuvent être achetés que par des organisations et leur utilisation est exclusivement destinée à une sphère militaire. Le prix officiel de chacun des modèles de cette série est inconnu.

