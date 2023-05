Pour un temps limité : le Xiaomi Mi Band 8 revient par la porte d’entrée avec un prix révolutionnaire

Le petit appareil du constructeur chinois est arrivé récemment sur le marché et a déjà lâché près de 20 euros.

Le bracelet Xiaomi qui se démarque chaque année revient pour donner une nouvelle leçon au reste du marché.

Le Xiaomi Smart Band 8 est disponible à un prix incroyablement abordable. Pour seulement 42 euros sur AliExpress, avec une livraison rapide depuis la boutique en ligne officielle de POCO, vous pouvez profiter de toutes ces caractéristiques et fonctionnalités sans dépenser une fortune. Son prix de départ officiel est de 59,99 euros, vous bénéficiez donc d’une belle remise.

L’un des meilleurs bracelets intelligents du marché est toujours le choix idéal pour faire passer votre mode de vie sain au niveau supérieur. Avec ses caractéristiques étonnantes et son prix abordable, ce bracelet intelligent deviendra votre compagnon inséparable. En raison de son lancement récent, il n’est pas encore disponible dans de nombreux stores, mais dans ceux qui sont déjà disponibles, comme Powerplanetonline.com, son prix est plus élevé, 49 euros. Alors maintenant, vous savez que si vous le voulez au meilleur prix, AliExpress est votre maison.

Xiaomi Smartband 8

Achetez le Xiaomi Smart Band 8 au meilleur prix

L’une des premières choses que vous remarquerez à propos du Xiaomi Smart Band 8 est son impressionnant écran Amoled de 1,62″. Avec une luminosité automatique jusqu’à 600 nits et une résolution de 192 x 490 px, vous profiterez d’un affichage clair de toutes vos notifications. , même les arrière-plans que vous placez. De plus, son taux de rafraîchissement de 60 Hz garantit une expérience fluide sans interruption. Avec plus de 200 sphères au choix, vous pouvez personnaliser votre écran et l’adapter à vos préférences. Chaque jour, vous pouvez porter un style et seulement.

Le design du Smart Band 8 n’est pas en reste. Son corps en polycarbonate est extrêmement résistant et a un indice d’étanchéité de 5 ATM, ce qui indique que vous pouvez plonger jusqu’à 50 mètres sans souci. Le bord du corps au fini métallique se marie parfaitement avec le verre incurvé de l’écran, lui donnant un aspect très élégant. Avec des milliers de nouveaux modèles de bracelets disponibles, vous pourrez l’adapter à votre style et le changer facilement selon l’occasion.

Quant à sa batterie, le Mi Band de Xiaomi s’est toujours démarqué. Avec jusqu’à 16 jours d’utilisation typique, vous pouvez l’emporter avec vous sans vous soucier de le recharger constamment. Même si vous décidez de l’utiliser sporadiquement et de désactiver certaines notifications, vous pourrez profiter de plus de 20 jours d’autonomie. Et lorsque vous avez besoin de le recharger, vous pouvez le faire complètement en seulement 1 heure.

Mais le Xiaomi Smart Band 8 n’est pas seulement une question de style, il prend également soin de votre santé. Grâce à ses capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, vous pouvez surveiller votre condition physique en temps réel. De plus, il enregistre vos pas quotidiens et vous fournit des informations précises sur votre cycle menstruel, ce qui en fait une option idéale pour les hommes et les femmes. Et, bien sûr, il vous donne chaque matin un rapport complet sur la qualité de votre sommeil.

Xiaomi Smartband 8

Depuis l’écran du bracelet, vous pouvez contrôler la musique que vous écoutez, l’utiliser comme obturateur pour l’appareil photo de votre téléphone et lire les messages d’applications populaires telles que WhatsApp ou Telegram. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin à votre poignet. Ce smartband Xiaomi est un bracelet intelligent complet et abordable qui vous offre style, fonctionnalité et suivi détaillé de votre santé. Ne manquez pas l’occasion de l’obtenir à son prix le plus bas.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

