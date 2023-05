Les nouvelles promesses de téléphones portables bon marché d’OPPO "quatre ans de fluidité": c’est le OPPO F23

OPPO a présenté son nouveau smartphone abordable, l’OPPO F23, qui promet quatre ans d’expérience sans décalage.

Le nouveau OPPO F23 5G en couleur or

Le temps qui passe* continue d’être l’un des grands ennemis des smartphones bon marché. Si les téléphones les plus chers du marché sont de mieux en mieux préparés pour durer des années offrant une expérience satisfaisante, les modèles les plus abordables ont tendance à perdre en fluidité et à souffrir au fil des années. Heureusement, certaines marques ont l’idée de mettre fin à ce désagrément.

L’un d’eux est OPPO. Récemment, la marque chinoise a présenté un nouveau modèle de sa série F, qui, selon la marque elle-même, est capable d’offrir une expérience fluide pendant quatre ans.

OPPO F23 5G, toutes les infos

OPPO F23 5G Caractéristiques Filtrer Écran LCD 6,5 pouces, Full HD+, 100 % DCI-P3, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 8 Go Système opératif ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière:

64 Mpx principal

2 Mpx de profondeur

Macro 2MP

frontale:

32MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 67W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

Deux haut-parleurs stéréo

Prise casque 3,5 mm

L’OPPO F23 est un smartphone bon marché avec un design similaire aux autres modèles de la société chinoise. Il a un corps en plastique avec un dos légèrement incurvé, avec une finition mate disponible en deux couleurs : noir et or.

Son écran mesure 6,6 pouces de diagonale. Il utilise un panneau LCD avec une résolution Full HD+ et est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. De plus, il peut atteindre une luminosité maximale de 680 nits.

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 695 fabriqué au format 6 nanomètres et équipé d’un modem 5G, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Sa batterie atteint une capacité de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide SuperVOOC de 67 W.

Sur la base de cette combinaison de fonctionnalités, OPPO garantit que l’appareil est capable d’offrir une expérience fluide et sans décalage pendant au moins 48 mois à compter de sa première sortie de sa boîte.

Le système de caméra OPPO F23 a un capteur de 64 mégapixels comme protagoniste principal, que OPPO complète avec deux capteurs de 2 mégapixels pour les captures macro et les portraits.

Prix ​​OPPO F23 et où l’acheter

Pour l’instant, l’OPPO F23 n’est disponible qu’en Inde, où il peut être acheté via la boutique en ligne officielle de la marque. Son prix officiel est de 28 999 roupies, soit environ 320 euros. Il est disponible en deux couleurs et une seule configuration de mémoire et de stockage.

