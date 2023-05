Android 14 n’a été mentionné qu’une seule fois dans le discours d’ouverture de Google I/O 2023. L’assistant Google, aucun

Au cours de la dernière Google I / O, il y a eu une seule mention d’Android 14 et une absence totale de Google Assistant, alors que les années précédentes, ils avaient une place centrale dans la conférence. Que s’est-il passé?

Logo Google I/O 2023.

Le Google I/O 2023 s’est récemment tenu, au cours duquel 13 nouveautés du Big G ont été présentées qui arriveront petit à petit. Parmi tous, il convient de souligner la présentation d’un nouveau modèle d’IA appelé PaLM 2, ainsi que les nouvelles fonctions d’IA de Gmail, Maps et Google Photos.

Cependant, lors de la keynte dirigée par Google, il y a eu deux faits importants qu’il est difficile de manquer : Android 14 n’a été mentionné qu’une seule fois, l’assistant Google pas du tout. Comme généralement et dans les événements précédents ces deux points ont toujours été un point où le Big G a toujours gonflé la poitrine, il est très étrange de voir sa présence ainsi réduite.

Une mention en passant d’Android 14

Selon 9to5Google, la seule fois où Android 14 a été mentionné lors de la conférence, c’est lors de la discussion des nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage. Six nouveaux styles d’horloge ont été ajoutés, dont la plupart sont des différences entre le type de police affiché. Dans cet aspect, Google est allé un peu plus loin en ajoutant un support pour personnaliser les raccourcis de l’écran de verrouillage.

Ailleurs, Google a également introduit de nouvelles options de personnalisation de l’IA, notamment des fonds d’écran générés par des invites et un Gboard plus intelligent. Et ici se sont terminées toutes les mentions de la nouvelle version du système d’exploitation, qui est un changement majeur par rapport aux années précédentes. Les bêtas n’étaient même pas mentionnés.

Et pourquoi n’a-t-on pas autant parlé d’Android ? On suppose qu’Android 14 pourrait être une version mineure pour l’utilisateur. Jusqu’à présent, les versions bêta n’ont vu que des améliorations de conception et de petits ajouts qui, bien que corrects et bons, n’apportent rien de particulièrement intéressant.

Google Assistant, le grand absent

S’il était déjà étrange qu’Android 14 n’ait été mentionné qu’une seule fois, l’absence totale de Google Assistant à la conférence a beaucoup plus attiré l’attention. D’après les informations publiées dans Wired, l’assistant vocal de Big G n’est plus le beau gosse de l’entreprise en matière d’IA. Auparavant, l’assistant avait été une pièce maîtresse de ces présentations.

L’omission complète de Google Assistant lors de la dernière Google I/O a soulevé de nombreuses questions sur la stratégie de Google en matière d’intelligence artificielle. L’assistant va-t-il être exclu de toute la poussée avec l’IA que connaissent les autres produits de l’entreprise ?

Selon le média, il est plus que possible que Google ait du mal à rattraper son retard après que ChatGPT les ait pris à pied changés. Cela pourrait être dû à quelque chose d’aussi simple qu’un manque de temps pour intégrer les capacités de Bard à son assistant.

Pour l’instant, une porte-parole de Google nommée Katie Hutchison a déclaré, dans des déclarations au point de vente, que Google Assistant alimentera certaines fonctionnalités exclusives du Pixel Fold et de la Pixel Tablet. Pour l’instant, il n’y a pas plus d’informations à ce sujet.

