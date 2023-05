L’un des Galaxy A les plus vendus de 2022 reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de mai 2023 est déjà déployée sur le Galaxy A52s 5G au Mexique avec la version du micrologiciel A528BXXS3EWD5.

Le Samsung Galaxy A52s 5G reçoit également la mise à jour Android de mai

Samsung a promis qu’il mettrait à jour ses meilleurs mobiles, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible et la vérité est que, un mois de plus, il tient sa promesse car, à Aujourd’hui, environ une trentaine de terminaux de la firme coréenne ont déjà reçu la dernière mise à jour de sécurité Android.

Mais, la machine de mise à jour de Samsung ne s’arrête pas et une bonne preuve en est que, comme nous le dit SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de mai 2023 dans l’un de ses Galaxy A les plus vendus de l’année dernière, le Samsung Galaxy A52s 5G.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

Samsung a déjà commencé à publier la mise à jour de sécurité Android pour le mois de mai sur les Samsung Galaxy A52 au Mexique et il est prévu que cette nouvelle version atteindra d’autres pays d’Amérique latine dans les prochains jours et le reste du monde dans les prochains jours. .. au cours des prochaines semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A52s 5G avec la version de firmware A528BXXS3EWD5 et intègre, bien sûr, le correctif de sécurité de mai 2023, qui vient corriger plus de 70 vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, pour corriger quelques bugs généraux trouvés dans le l’interface utilisateur et pour améliorer la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est sorti fin 2021 avec Android 11 à bord, peu de temps après sa mise à jour vers Android 12 et il y a quelques mois à peine, il vient de recevoir One UI 5.1 avec Android 13.

Une fois que cette nouvelle version du logiciel est disponible dans le monde entier, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy A52s avec ce correctif simplement en accédant à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres du terminal, et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer .

