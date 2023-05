Ce Samsung qui brille dans le milieu de gamme touche le fond : écran de qualité, bonnes performances et belle autonomie

Vous économisez 60 euros sur l’achat d’un des meilleurs mobiles milieu de gamme du moment. Nous l’avons analysé et nous pensons que c’est un excellent achat.

Ce Samsung Galaxy en vente est un excellent achat pour l’avenir, avec jusqu’à 5 ans de mises à jour garanties // Image : Urban Tecno.

Le Samsung Galaxy A34 5G est à peine sur le marché depuis deux mois, mais il est déjà devenu l’un de nos téléphones milieu de gamme préférés. Il est dû à l’excellente qualité de son écran, à ses bonnes performances, à son beau design et à sa grande autonomie, atteignant facilement deux jours d’utilisation. On en parle car vous êtes face à l’occasion rêvée de l’acheter, puisque sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dégringole à 339,99 euros dans El Corte Inglés.

Le prix de vente conseillé de ce Galaxy A34 5G est de 399,99 euros, vous économisez donc 60 euros à l’achat. C’est la première grosse baisse de prix pour ce smartphone, qui n’a jamais été aussi bon marché auparavant. Une autre option consiste à acheter le Samsung Galaxy A34 5G chez MediaMarkt, où il tombe également à 339 euros. Les deux stores vous offrent la livraison gratuite et le ramassage en store, vous pouvez donc choisir votre mode de livraison préféré.

Une autre option consiste à acheter ce Galaxy A34 5G chez PcComponentes, également pour 339 euros, mais uniquement avec la livraison gratuite à domicile. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre plusieurs alternatives si vous souhaitez vous procurer ce milieu de gamme avec la 5G. Chez Netcost-security.fr, nous analysons ce Samsung Galaxy A34 5G et, pour être honnête, nous pensons que c’est un excellent achat.

SamsungGalaxy A34 5G

Achetez le Samsung Galaxy A34 5G le moins cher

Le premier détail qu’on adore sur ce Samsung Galaxy A34 5G, c’est son design. C’est un téléphone très confortable à utiliser, avec une épaisseur de 8,2 millimètres et un poids de 199 grammes. Grâce aux côtés incurvés, la prise en main est agréable et sûre à tout moment. De plus, c’est aussi un très beau smartphone, au design simple avec les caméras intégrées directement à l’arrière. Attention, il est certifié IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau, il peut supporter jusqu’à 1 mètre de profondeur dans de l’eau douce pendant 30 minutes.

L’écran Super AMOLED de 6,6 pouces, la résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et le taux de rafraîchissement de 120 hertz sont remarquables. D’après nos tests, les images sont très, très bonnes en termes de netteté, de contraste et de fluidité. L’écran est accompagné de deux haut-parleurs qui émettent un son de qualité et surtout puissant. Par conséquent, vous pouvez utiliser le Galaxy A34 5G pour consommer du contenu multimédia, comme regarder des vidéos sur YouTube ou des séries sur Prime Video.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le MediaTek Dimensity 1080, qui offre de bonnes performances même face à des tâches lourdes comme les jeux ou l’édition d’images. C’est une autre raison pour laquelle le Galaxy A34 5G vaut la peine d’être acheté, l’expérience fluide qu’il offre à l’utilisateur. Il dispose de 128 Go de stockage, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD du moment.

Dans ce téléphone Samsung, le système d’exploitation joue un rôle particulier. Ce n’est pas seulement qu’il est livré directement avec les logiciels actuels tels qu’Android 13 sous la couche One UI 5.1, mais aussi qu’il est garanti 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. C’est donc une excellente option pour l’avenir. En revanche, il fait partie des meilleurs mobiles Samsung avec connectivité 5G.

Le Samsung Galaxy A34 5G équipe une triple caméra arrière dirigée par un capteur principal de 48 mégapixels. C’est celui qui capture les meilleures photos, avec des résultats nets et colorés. De l’autre côté se trouve la caméra frontale de 13 mégapixels, qui prend de superbes selfies et vous permet d’appliquer des filtres et des objectifs en temps réel.

SamsungGalaxy A34 5G

Nous recommandons également l’achat de cet appareil en raison de la grande autonomie qu’il offre. Sa batterie de 5 000 mAh atteint deux jours d’autonomie avec une utilisation légère, c’est-à-dire que vous pouvez l’utiliser pendant deux jours d’affilée sans avoir besoin du chargeur. Soit dit en passant, il prend en charge une charge rapide de 25 W et, détail remarquable, le chargeur est inclus si vous l’achetez chez El Corte Inglés.

En bref, le Samsung Galaxy A34 5G est un téléphone mobile très complet, c’est pourquoi il aspire à devenir l’un des téléphones de milieu de gamme les plus vendus. Vous pouvez désormais l’acheter pour seulement 339 euros chez El Corte Inglés, chez PcComponentes et chez MediaMarkt, profitez-en avant que le prix ne remonte.

