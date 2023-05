Apple veut régler le gros problème du pliage des mobiles : il a breveté un écran autoréparable

Apple a déposé un brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour un écran pliant qui se fixe en utilisant la chaleur, la lumière ou le courant électrique.

Le premier iPhone pliable aura un écran qui se réparera tout seul

Après que Google ait présenté, lors de la récente Google I/O 2023, son premier terminal pliable, le Google Pixel Fold, la seule marque leader de smartphones qui n’a toujours pas de pliable dans son catalogue est justement l’un des téléphones les plus vendus par Apple année après année, mais cela pourrait changer très bientôt.

Une bonne preuve qu’Apple travaille sur un appareil pliable, c’est qu’une récente fuite du média chinois MyDrivers.com vient de révéler que la firme de Cupertino a breveté un écran pliable autoréparable.

Le premier iPhone pliable pourrait mettre fin aux plis gênants

Apple a récemment déposé un nouveau brevet auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) axé sur le premier iPhone pliable, puisque la société américaine a breveté un écran pliable doté d’une technologie permettant le pliage de ce fixe lui-même à l’aide d’une série d’externes stimuli.

Ainsi, tout semble indiquer qu’Apple s’emploie à doter l’écran interne de son « iPhone Fold » d’une technologie d’auto-réparation capable de réparer les petites rayures ou bosses à la fois sur la dalle et sur le pli qui lui permet de se plier. . Cela sera possible grâce au fait que ledit pli sera recouvert d’une couche élastomère qui lui permettra de se réparer grâce à l’utilisation de la lumière, de la chaleur ou des courants électriques.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur le premier pliable de la firme américaine, mais selon une série de rumeurs qui nous sont parvenues récemment, ils précisent que le « iPhone Fold » aura un écran interne de 8 pouces, en de sorte qu’il sera plus grand que celui du Galaxy Z Fold4, qui fait 7,6 pouces, et qui se déclinera en deux variantes : l’une au format livre pliant et l’autre au format coque, comme le Galaxy Z Flip4 ou le Motorola RAZR 40 Ultra.

De même, concernant la sortie du premier iPhone pliable sur le marché, toutes les rumeurs laissent entendre que le lancement du « iPhone Fold » devrait avoir lieu cette année, bien qu’il n’y ait toujours pas de dates estimées pour l’arrivée du premier pliable du mordu. pomme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :