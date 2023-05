Ce jeu similaire à Diablo Immortal est une véritable bête graphique et vous pourrez y mettre des milliers d’heures

Les graphismes et le gameplay de ce jeu vous laisseront totalement collé à l’écran.

C’est un titre ARPG avec de nombreuses similitudes avec Diablo Immortal

Le genre ARPG et Hack and Slash a subi un véritable bouleversement depuis l’arrivée de Diablo Immortal sur le marché mobile, un titre qui, comme son nom l’indique, semble éternel, tant il récolte succès après succès. Cependant, cela n’empêche pas de sortir à chaque fois des jeux similaires à Diablo Immortal qui ont une très haute qualité et qui améliorent certains aspects du titre Blizzard. Cette fois, nous allons parler de l’un d’eux intitulé « Undecember » qui vient d’Asie et qui a précisément tous les points de jeu de ces régions.

Décembre, une vraie bête graphique

« Undecember » est un titre ARPG et hack & slash dans lequel nous pouvons profiter de l’expérience de jeu de rôle d’action classique. Avec une vue isométrique, nous allons créer un personnage et choisir la classe qui nous plaît le plus**. Il existe des donjons, des groupes et des événements mondiaux qui nous permettront de tester nos compétences en coopération avec d’autres joueurs afin que l’expérience sociale soit d’une importance primordiale dans le jeu.

De cette façon, nous sommes confrontés à un titre avec des dizaines de types d’ennemis qui se jetteront sur notre personnage, nous mettant à l’épreuve afin que nous puissions choisir la construction qui nous permet de gagner ou d’être plus efficace. Les ennemis viendront par dizaines, ce qui veut dire que c’est dans le plus pur style « Diablo », « Sacred » ou « Path of Exile », des titres qui à l’époque avaient beaucoup de succès et qui ont les mêmes mécaniques que ce « Undecember ». Dans le même temps, ce jeu a son propre héritage asiatique, où les jeux ont tendance à avoir des boucles jouables beaucoup plus répétitives, de sorte que l’agriculture fait partie de l’expérience, ce qui est assez réussi, en particulier dans les versions mobiles.

Peut-être l’un des jeux avec les meilleurs graphismes du moment, qui sert de choc pour que nous puissions profiter du titre.

Des dizaines d’ennemis à l’écran, quelque chose qui nous fera nous sentir incroyablement puissants lorsque nous les détruirons.

Les classes sont très personnalisables, les adaptant à votre style de jeu dans le plus pur style « Path of Exile ».

Il offre de nombreuses heures de jeu car il y a toujours quelque chose à faire. Parfait pour les longs trajets en transports en commun.

Si vous aimez les jeux asiatiques, celui-ci a une esthétique très similaire.

Vous pouvez jouer à Undecember totalement gratuitement et il est disponible pour PC, Android et iOS. Bien sûr, le jeu introduit les micropaiements et certains utilisateurs disent que le RNG est assez injuste pour les joueurs qui ne paient pas. Cependant, l’expérience semble plutôt bonne pour la grande majorité des utilisateurs qui ont voté pour elle dans les différentes boutiques d’applications.

Téléchargez « Undecember » sur le Google Play Store

