Oppo déploie Android 14 bêta pour Oppo Find N2 Flip

L’accès à la version bêta d’Android 14 est disponible pour plus d’une douzaine de smartphones, y compris les téléphones Nothing Phone 1, OnePlus 11, Xiaomi 12T, Xiaomi 13 (Pro), Lenovo Tab Extreme, iQOO 11, Vivo X90 Pro, realme GT 2 Pro, Pixel. , et plus. De plus, Oppo a également commencé à tester Android 14 sur son dernier smartphone pliable, l’Oppo Find N2 Flip. La première version bêta est disponible pour les testeurs, lisez la suite pour en savoir plus.

Selon le détails, la version bêta d’Android 14 est basée sur le prochain skin de l’entreprise – ColorOS 14. Oppo déclare : « Cette version d’Android™ 14 est la mieux adaptée aux développeurs et autres utilisateurs avancés. » Vous pouvez rencontrer des bugs dans la première version bêta, je vous recommande de ne pas l’installer sur votre smartphone principal. Mais si vous êtes pressé ou si vous voulez essayer de nouvelles choses, vous pouvez l’installer manuellement sur votre téléphone.

Voici la liste des problèmes connus disponibles dans la première bêta d’Android 14 pour Oppo Find N2 Flip.

Le papier peint de l’écran secondaire s’affiche en noir après l’application.

Un problème de dysfonctionnement de l’affichage de l’horloge de l’écran de verrouillage sur l’écran secondaire.

Écran noir probable lors de l’utilisation de cartes à puce AOD.

Impossible de saisir le mot de passe lors du déverrouillage de l’écran secondaire.

Échec probable lors de l’enregistrement de l’empreinte digitale.

Écran noir après avoir appuyé deux fois sur le bouton d’alimentation.

En termes de fonctionnalités et de modifications, l’Android 14 est livré avec des fonctionnalités telles qu’une nouvelle mise à l’échelle intelligente, une meilleure autonomie de la batterie, un accès restreint aux photos et vidéos, la connectivité par satellite, le clonage d’applications, des gestes de retour prédictifs, des améliorations de sécurité et bien plus encore.

L’accès à la version bêta d’Android 14 est disponible pour trois marchés, dont l’Inde, la Malaisie et la Thaïlande. Vous devez installer manuellement la version bêta sur votre smartphone, la société partage également des liens pour les fichiers de rétrogradation, ce qui vous aide à revenir à la version stable d’Android 13 basée sur ColorOS 13.

Avant d’installer la version bêta d’Android 14, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes, vous pouvez le faire en accédant à Paramètres > Paramètres supplémentaires > Sauvegarder et migrer > Sauvegarde locale > Nouvelle sauvegarde > Terminé.

Vous pouvez vous diriger vers Site Web des développeurs d’Oppo pour télécharger la version bêta et vérifier le processus d’installation ainsi que le processus de rétrogradation.

