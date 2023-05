Après avoir interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT, Samsung va créer son propre chatbot pour éviter les fuites

Samsung a interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT pour éviter les fuites. Au lieu de cela, les Coréens développent leur propre modèle de langage basé sur l’IA pour que leurs employés puissent l’utiliser.

Siège social de Samsung en Europe.

Pour le moment, il est très difficile de rester à l’écart des IA génératives telles que ChatGPT, dont la version 4 est avec nous depuis un moment. Même Google a fini par prendre le train en marche avec le sien, connu sous le nom de Bard. En fait, on a beaucoup parlé de l’IA générative du Big G lors de la Google I/O 2023, entre autres actualités.

Comme nous l’avons appris grâce à SAMMobile, en ce moment Samsung développe également une plate-forme similaire à ChatGPT afin que ses employés puissent l’utiliser. Le motif? Qu’ils ont interdit à leurs employés d’utiliser le modèle de langage OpenAI pour éviter les fuites.

Un moyen d’éviter de plus grands maux

Selon le point de vente, le fabricant coréen a appris à ses dépens à quel point il peut être dangereux d’utiliser ChatGPT dans un environnement d’entreprise où des informations sensibles sont traitées. Apparemment, quelques employés de la firme auraient essayé d’utiliser le chatbot pour se faciliter un peu la tâche, sans se rendre compte qu’OpenAI enregistre toutes les conversations avec ChatGPT (bien qu’ils aient maintenant franchi une étape importante en termes de confidentialité).

Par conséquent, toutes les données que les employés de Samsung ont saisies dans le chatbot (blocs de code et différents types d’informations) sont devenues une partie des serveurs OpenAI, loin du contrôle des Coréens. Cela a conduit à la fuite d’informations liées aux semi-conducteurs de l’entreprise, et ils ne sont plus disposés à prendre plus de risques.

Pour éviter les frayeurs à l’avenir, Samsung a parlé à Naver (la société qui a lancé l’alternative WhatsApp autrefois populaire, Line) sur le co-développement d’un modèle d’IA génératif similaire à ChatGPT. Ce modèle linguistique, comme nous l’avons appris, sera exclusivement réservé aux employés de la société coréenne.

Il sera d’abord testé dans la division des appareils, puis il y a des spéculations selon lesquelles il sera mis à la disposition des employés dans d’autres parties de l’entreprise.

