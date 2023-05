Duel de processeurs pour le futur Xiaomi : le futur Dimensity 9300 a fuité

MediaTek ou Snapdragon ? Les « chipsets » sont le cœur de votre smartphone, et les téléphones Xiaomi aiment monter les deux principales marques de processeurs du marché. En cette 2023 arrive le duel de l’année entre les deux colosses : d’un côté le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm et de l’autre le MediaTek Dimensity 9300. Lequel finira dans votre prochain Xiaomi haut de gamme ?

Parfois ignoré lorsque l’on va acheter un terminal à la recherche du nombre de mégapixels dont dispose l’appareil photo, ou de la résolution de l’écran, le processeur est l’axe central d’un smartphone et l’un des éléments qui peuvent raccourcir ou prolonger sa durée de vie. . . Et chaque année, MediaTek et Qualcomm recherchent non seulement la faveur du public, mais aussi celle des entreprises manufacturières.

Dimensity 9300, dévoilé la nouvelle bête MediaTek

Que de nombreuses marques haut de gamme à venir de différentes marques vont monter le puissant chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Snapdragon est un fait. Mais attention, MediaTek ne semble pas intimidé, et comme certaines sources de l’industrie ont commencé à fuir ce matin, après la première de Dimensity 9200+ en mai, MediaTek prépare l’arrivée de sa prochaine itération : la dimension 9300.

La «fuite» nous donne un premier aperçu de ce que prépare la quatrième société mondiale de semi-conducteurs: le processeur MediaTek Dimensity 9300 sera livré avec une configuration 2 + 4 + 2, résumée en deux cœurs Cortex-X4, quatre cœurs Cortex-A7xx et deux Core Cortex-A5xx.

Précisément, les fuites précédentes sur le Snapdragon 8 Gen 3 parlent de deux versions pour le nouveau chipset Qualcomm, une disposition de processeur 2+4+2 et une autre 1+5+2. Le Snapdragon 8 Gen 3 et le MediaTek Dimensity 9300 seront fabriqués au nœud avancé N4P de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de puces au monde), ce qui les rapproche certainement.

GPU Immortalis

En ce qui concerne le GPU, les détails sont actuellement inconnus, mais en regardant l’historique de MediaTek, nous pourrions extrapoler qu’un successeur de l’Immortalis G715 tel que l’Arm Immortalis G720 pourrait être inclus.

L’un des facteurs que nous avons hâte de tester est la performance thermique, car les deux cœurs Cortex-X4 vont générer de la chaleur supplémentaire dans la structure du processeur. Ce qui a également fuité, c’est la possible date de sortie du Dimensity 9300, qui serait en octobre prochain, à temps pour le voir monté peut-être sur les futurs Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro.

SOURCE | gizmochina

