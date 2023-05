watchOS 10 : Voici ce que disent les rumeurs sur les fonctionnalités, les dates de sortie, etc.

Apple annoncera officiellement sa prochaine mise à jour logicielle majeure pour Apple Watch dans moins d’un mois. À venir à la WWDC le 5 juin, on dit que watchOS 10 apportera un certain nombre de changements majeurs et de nouvelles fonctionnalités, y compris une refonte majeure de la façon dont les utilisateurs accèdent aux informations à partir de différentes applications et services.

watchOS 10 : Quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir ?

watchOS 10 devrait apporter un certain nombre de changements importants, selon Mark Gurman de Bloomberg. L’as Apple journaliste a décrit la mise à jour comme étant une « mise à niveau assez étendue » axée sur « des modifications notables de l’interface utilisateur ».

Notamment, l’accent mis sur le logiciel Apple Watch intervient au cours d’une année au cours de laquelle le matériel Apple Watch devrait rester le même. Alors que l’Apple Watch Series 9 à venir cet automne pourrait offrir des performances améliorées pour la première fois depuis plusieurs années, il n’y a pas d’autres changements matériels majeurs selon les rumeurs. Cela suggère que l’objectif d’Apple pour cette année est de garder les utilisateurs d’Apple Watch enthousiasmés par les modifications apportées au logiciel plutôt qu’au matériel.

Quant à ce qui attend exactement watchOS 10 cette année en termes de nouvelles fonctionnalités, un domaine d’intérêt sera une nouvelle dépendance aux widgets. Selon Bloomberg, watchOS 10 inclura un nouvel accent sur les widgets en tant que « partie centrale » de l’interface de l’Apple Watch.

Dans le cadre de cette focalisation sur les widgets, Bloomberg a déclaré que watchOS 10 pourrait même modifier la fonction de la couronne numérique de l’Apple Watch. Dans la version actuelle de watchOS, appuyer sur la couronne numérique vous amène à l’écran d’accueil de l’Apple Watch. Dans watchOS 10, cependant, Apple teste le fait que Digital Crown ouvre la nouvelle interface de widgets à la place.

Si ce nouveau système de widgets vous semble familier, c’est parce qu’il est similaire à la fonction « Glances » de la première Apple Watch. L’idée de Glances, qu’Apple a supprimée dans watchOS 3, était de donner aux utilisateurs un accès facile à des informations provenant de différentes applications et services. La fonctionnalité, cependant, a été supprimée car Apple a essayé (et échoué) de pousser des applications autonomes à la place.

Alors, pourquoi Apple essaie-t-il une fois de plus de créer des widgets sur l’Apple Watch ? Le raisonnement est probablement double :

Au fil des ans, le nombre d’applications Apple Watch autonomes a régulièrement diminué. Des entreprises allant de Facebook à Uber et bien d’autres ont complètement abandonné leurs applications Apple Watch. Maintenant que les widgets sont largement pris en charge sur les écrans d’accueil de l’iPhone et de l’iPad, il sera beaucoup plus facile pour les développeurs d’apporter leurs widgets existants à Apple Watch. Vraisemblablement, les widgets sur l’Apple Watch seront alimentés par le même framework WidgetKit qui alimente les widgets sur iPhone et iPad. En théorie, cela indique qu’il sera relativement simple pour les développeurs d’apporter leur structure de widgets existante à Apple Watch.

Au-delà des widgets, il y a quelques autres choses sur lesquelles Apple travaille cette année qui auront probablement un impact sur watchOS 10. Selon le Wall Street Journal, Apple travaille sur une nouvelle application de journalisation pour iOS 17. Cette application sera ont probablement au moins une sorte d’intégration avec Apple Watch.

Un leaker sur Twitter, qui a depuis supprimé son compte, a également affirmé que watchOS 10 inclura la prise en charge des dossiers sur l’écran d’accueil.

Lors de la WWDC de cette année, Apple devrait également présenter en avant-première son nouveau casque de réalité mixte après des années de développement. Le casque devrait offrir un certain nombre de fonctionnalités, notamment la mise en forme et la médiation, qui pourraient parfaitement s’intégrer aux fonctionnalités Apple Watch existantes.

Enfin, Bloomberg a également signalé qu’Apple développait de nouvelles fonctionnalités de suivi de l’humeur et des émotions. On pourrait penser que ces fonctionnalités seront disponibles sur Apple Watch, même si ce n’est que sous la forme de notifications riches en quelque sorte.

Une chose qui reste floue est de savoir quels modèles d’Apple Watch prendront en charge watchOS 10. La sortie de watchOS 9 l’année dernière a supprimé la prise en charge de l’Apple Watch Series 3. Reste à savoir si Apple prévoit ou non d’abandonner l’Apple Watch Series 4 cette année.

Conclusion

watchOS 10 devrait faire l’objet d’une annonce officielle à la WWDC, qui débutera le 5 juin. La société publiera la première version bêta des développeurs le même jour, suivie d’une version bêta publique en juillet et d’une version grand public en septembre. Nous avons plus de détails sur les délais spécifiques dans notre tour d’horizon dédié à watchOS 10.

