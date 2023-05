Le youtubeur qui a écrasé son avion en vidéo admet qu’il l’a fait pour de l’argent et risque 20 ans de prison

Les procureurs fédéraux de Californie ont annoncé il y a quelques jours que YouTuber Trevor Daniel Jacob encourt 20 ans de prison pour avoir intentionnellement écrasé son avion en prétendant qu’il avait eu un accident.

YouTuber Trevor Daniel Jacob quelques secondes après avoir sauté de l’avion qui s’est écrasé exprès

Il y a environ un an, le youtubeur Trevor Daniel Jacob a eu la brillante idée d’enregistrer une vidéo et de la télécharger sur la plateforme de streaming de Google où il a montré comment son avion s’est écrasé et comment il en a sauté avec un parachute. À tout moment, Jacob a affirmé que c’était un accident et que ce n’était pas quelque chose d’intentionnel.

Mais après les investigations menées par les autorités de Los Angeles et les incohérences dans les déclarations du youtubeur, il a fini par avouer avoir écrasé son avion pour de l’argent et encourt désormais une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Jacob plaide coupable et peut aller en prison pendant deux décennies

Récemment, YouTuber Trevor Daniel Jacob a plaidé coupable d’avoir intentionnellement écrasé son avion pour enregistrer une vidéo YouTube avec laquelle il avait l’intention de gagner de l’argent en faisant la promotion d’un portefeuille.

Dans ladite vidéo, qui est toujours disponible sur la plateforme et compte plus de 4 millions de vues, vous pouvez voir comment Jacob saute de l’avion quelques minutes après avoir décollé de l’aéroport de la ville de Lompoc (Californie) le 24 novembre, 2021 en raison d’une panne de son moteur, il atterrit sur le continent grâce à un parachute et se dirigea vers l’épave de l’avion.

Au cours de ce voyage, on voit Jacob déclarer qu’il est heureux d’être en vie et qu’il a très soif, après quoi on le voit boire à un ruisseau. La fin de la vidéo nous montre comment, la nuit, des agriculteurs récupèrent le youtubeur sur les lieux de l’accident.

Mais, le National Transportation Safety Board (NTSB) de Californie, après avoir rencontré Jacob le 26 novembre 2021, a décidé d’ouvrir une enquête qui, au final, a prouvé que le youtubeur mentait. Ce corps a découvert que Trevor Daniel Jacob savait exactement où se trouvaient les restes de l’avion, bien qu’il ait déclaré le contraire dans sa première déclaration, et pas seulement cela, ils ont également découvert que le youtuber avait emmené lesdits restes dans un hangar de l’aéroport de Lompoc et « haché » à les répartir dans différents contenants et empêcher ainsi les enquêteurs fédéraux de découvrir la cause de l’accident.

À la suite de ces découvertes, Jacob a admis avoir intentionnellement écrasé l’avion et a plaidé coupable à un chef d’accusation de destruction et de dissimulation dans l’intention d’entraver une enquête fédérale, a confirmé le bureau du procureur américain du district central de Californie dans un communiqué de presse.

Désormais, Trevor Daniel Jacob, dont la licence de vol a déjà été retirée en 2022, devra faire face à un procès dans lequel il pourrait « tomber » une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

