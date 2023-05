Trois trilogies incroyables à elles seules "Les Gardiens de la Galaxy Tome 3" vous a donné envie de plus

Nous vous disons quelles sont les trois trilogies inoubliables à ne pas manquer si vous êtes amateur de ce type de cinéma

Ces trois trilogies vous donneront également envie d’en savoir plus

L’épopée spatiale de James Gunn s’est terminée avec « Les Gardiens de la Galaxy Vol. 3 » et la saga ne sera plus jamais ce qu’elle était. Peter Quill, Gamora, Rocket, Drax et Groot occuperont une place vitale dans nos cœurs, mais l’avenir des Gardiens repose désormais entre d’autres mains, et cette saga est arrivée à sa conclusion. Pour cette raison, elle va peut-être vous manquer et chercher quelque chose pour combler son vide. Pour cela, nous avons les meilleures alternatives possibles, puisque nous allons parler des trois meilleures trilogies pour voir si cette saga vous a donné envie de plus. Tous disponibles dans le catalogue Prime Video ou dans le cadre du contenu HBO Max.

Les trois meilleures trilogies à regarder après Les Gardiens de la Galaxy Vol.3

Il existe de nombreuses trilogies qui ont une grande valeur, mais cette fois, nous vous proposons trois des plus remarquables et qui peuvent être les plus similaires à « Guardians of the Galaxy » au cas où vous voudriez vraiment voir une autre trilogie qui vous laisse envie à son tour. repos.

Le Seigneur des Anneaux

Indiana Jones

Batman de Christopher Nolan

Nous allons vous expliquer ce que nous apportent ces trilogies qui font déjà partie de l’histoire du cinéma, chacune en raison d’un facteur qui en fait un pari incroyable et qui les rend très intéressantes à voir.

« Le Seigneur des Anneaux »

Peter Jackson est devenu complètement fou en essayant de faire l’une des plus grandes sagas cinématographiques jamais réalisées. Des centaines de figurants, la meilleure technologie du moment et des acteurs phares restés gravés dans nos mémoires. Tout est brillant dans une bande où l’épopée, l’aventure et les beaux messages d’amitié et de fraternité sont transmis avec une pureté cristalline. C’est une histoire classique du bien contre le mal, mais avec un monde si riche, varié et beau qu’il est impossible de ne pas être captivé par le magnétisme que transmettent les œuvres de Tolkien et de Jackson.

Bien qu’ils aient plus de vingt ans, ce sont toujours des films qui ont magnifiquement vieilli et qui ont transformé le cinéma à jamais.

C’est l’une des meilleures sagas de l’histoire et celle qui a reçu le plus d’Oscars.

Sa valeur de production est scandaleuse.

Il s’agit de l’une des histoires les plus épiques que vous n’aurez jamais vues au cinéma.

C’est à un tel niveau qu’il n’y a pas eu de film fantastique aussi incroyable depuis.

L’histoire, les personnages, les lieux, tout est soigné au millimètre près par la main magistrale de Peter Jackson.

C’est définitivement un film fantastique qu’il faut voir oui ou oui.

Regardez « Le Seigneur des anneaux » sur Amazon Prime Video

« Indiana Jones »

Si vous lisez ceci, vous lèverez peut-être un sourcil. Oui, Indiana Jones, c’est quatre films. Cependant, le dernier a soulevé de nombreuses cloques chez les amateurs d' »Indi » et dans une large mesure il ne fait pas partie de la trilogie originale en raison de l’énorme distance dans le temps entre un film et l’autre. Pour cette raison, nous n’allons pas l’inclure dans le top.

En tout cas, Indiana Jones est l’un des meilleurs films réalisés ces dernières années. C’est un film diablement original qui exploite tous les tropes du cinéma d’aventure classique. Cependant, le dynamisme du personnage d’Indiana Jones et de ses compagnons tout au long de leurs aventures rend la saga incroyablement intéressante et très intéressante. Peut-être les meilleurs films d’aventure jamais réalisés depuis l’âge d’or du cinéma, donc ça vaut vraiment le coup.

Vous aimez les films d’aventure.

Vous recherchez un blockbuster adapté aux familles mais suffisamment adulte pour ne pas être maladroit dans ses locaux.

Vous aimez l’histoire ou les choses qui s’y rapportent, mais toujours dans un environnement fantastique.

Vous voulez des rebondissements surprenants et toute l’essence de l’aventure qui est capturée dans ce type de cinéma.

Regardez la trilogie « Indiana Jones » sur Amazon Prime Video

« The Dark Knight » ou « Batman » de Christopher Nolan

La trilogie Batman de Christopher Nolan a été saluée par la critique et le public presque à l’unanimité. Il est vrai que Nolan n’est pas du goût de tout le monde mais cette fois il a su attirer à ses côtés même ceux qui lui ont toujours reproché ses films prétentieux. De cette façon, nous sommes face à un film de très haute qualité, avec des personnages mémorables, des intrigues très intéressantes et l’une des performances les plus audacieuses et originales d’un Joker jamais réalisées.

Pour cette raison, ce film s’est rendu à l’Olympe du cinéma de super-héros en se prenant très au sérieux et en proposant une trilogie qui s’est clôturée de manière assez digne.

Vous aimez vraiment les films de super-héros de Marvel ou de DC.

Vous recherchez une histoire un peu plus adulte que celle à laquelle les autres productions sont habituées.

Vous vous attendez à une trilogie assez puissante tant dans ses valeurs de production que dans son intrigue et sa virtuosité dans la réalisation.

Regardez la trilogie « Batman » de Christopher Nolan sur HBO Max

