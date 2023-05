ChatGPT : ces deux nouveautés vont tout changer

ChatGPT, le chatbot IA développé par OpenAI, se dote de deux nouveautés majeures susceptibles de révolutionner l’utilisation de l’IA. La première fonctionnalité est l’accès à Internet, qui permettra à ChatGPT de répondre aux questions sur les sujets et événements récents. La deuxième fonctionnalité est constituée de plug-ins, qui permettront à ChatGPT de se connecter à des services tiers et d’accéder à leurs données.

ChatGPT évolue avec de nouvelles fonctionnalités : accès Internet et plug-ins

ChatGPT Accès à Internet

Jusqu’à présent, ChatGPT était limité à une base de données d’informations mise à jour pour la dernière fois en septembre 2021. Cela signifiait qu’il ne pouvait pas répondre aux questions sur tout ce qui s’était passé depuis lors. Par exemple, si vous interrogez ChatGPT sur l’invasion russe de l’Ukraine, il vous dira qu’il n’a aucune connaissance de l’événement.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d’accès à Internet, ChatGPT pourra naviguer sur le Web pour répondre à des questions sur des sujets et des événements récents. Ce sera une amélioration majeure, car cela permettra à ChatGPT de se tenir au courant des événements actuels et de fournir des informations plus précises aux utilisateurs.

Par exemple, si vous demandez à ChatGPT les dernières nouvelles sur l’invasion russe de l’Ukraine, il pourra vous fournir un résumé des derniers développements, ainsi que des liens vers des articles de presse et d’autres sources d’information.

Plugins ChatGPT

La deuxième nouvelle fonctionnalité de ChatGPT concerne les plug-ins. Les plug-ins sont de petits logiciels qui peuvent être ajoutés à ChatGPT pour étendre ses fonctionnalités. Il existe déjà plus de 70 plug-ins disponibles, et d’autres seront bientôt disponibles.

Certaines des choses que les plug-ins peuvent faire incluent :

Connectez ChatGPT à des services tiers, tels que OpenTable, Zapier, Expedia, Instacart, KAYAK ou Shopify.

Autorisez ChatGPT à accéder aux données provenant de sources externes et à les traiter.

Donnez à ChatGPT la possibilité d’effectuer des tâches spécifiques, telles que la commande de produits sur Instacart ou l’automatisation de tâches dans Zapier.

Les plug-ins sont un moyen puissant d’étendre les fonctionnalités de ChatGPT. Ils permettent aux utilisateurs de personnaliser ChatGPT pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Par exemple, si vous êtes un agent de voyages, vous pouvez utiliser un plug-in pour connecter ChatGPT à votre système de réservation de voyages. Cela permettrait à ChatGPT de réserver des vols, des hôtels et d’autres arrangements de voyage pour vos clients.

Disponibilité

Les nouvelles fonctionnalités d’accès à Internet et de plug-in sont actuellement disponibles pour les abonnés ChatGPT Plus. ChatGPT Plus est un service d’abonnement payant qui offre un certain nombre d’avantages, notamment l’accès à GPT-4, la dernière version du modèle linguistique, des réponses plus rapides et l’accès à des fonctionnalités expérimentales.

OpenAI n’a pas encore annoncé quand ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs du Chatbot. Cependant, la société essaie de rendre ChatGPT aussi accessible que possible.

Conclusion

Les nouvelles fonctionnalités d’accès à Internet et de plug-in pour ChatGPT sont des améliorations majeures susceptibles de révolutionner l’utilisation de l’IA. Ces fonctionnalités permettront à ChatGPT de se tenir au courant des événements actuels, d’accéder et de traiter des données provenant de sources externes et d’effectuer des tâches spécifiques. Les abonnés ChatGPT Plus peuvent déjà accéder à ces fonctionnalités, et OpenAI s’est engagé à les mettre à la disposition des utilisateurs gratuits à l’avenir.

En plus des nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ChatGPT bénéficie également d’un certain nombre d’autres améliorations, notamment :

Amélioration de la précision : ChatGPT s’améliore pour comprendre et répondre aux questions avec précision.

Vitesse améliorée : ChatGPT répond de plus en plus rapidement aux questions.

Personnalisation améliorée : ChatGPT comprend mieux les besoins et les préférences de l’utilisateur.

Ces améliorations font de ChatGPT un outil plus puissant et utile pour les utilisateurs. ChatGPT est déjà utilisé par diverses personnes, notamment des étudiants, des chercheurs et des professionnels. Au fur et à mesure que ChatGPT évolue, il est susceptible de devenir un outil encore plus précieux pour les personnes de tous horizons.

