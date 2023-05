Nouveau PDG de Twitter nommé, avec des affrontements de modération probables à venir

Comme largement répandu, le nouveau PDG de Twitter a été nommé en tant qu’ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino. Le propriétaire de la plateforme, Elon Musk, tenait une promesse qu’il avait faite l’année dernière, de se conformer aux résultats d’un sondage lui disant de démissionner de la tête de l’entreprise…

Comment la démission de Musk en tant que PDG est survenue

L’un des nombreux changements de politique controversés de Musk interdisait aux gens de créer des liens vers leurs autres profils de médias sociaux.

Dimanche, l’absolutiste de la liberté d’expression Elon Musk a interdit aux utilisateurs de Twitter de publier des liens vers leurs profils sur d’autres sites de médias sociaux, comme Instagram et Mastodon. La société précise que les plateformes interdites sont « Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post et Nostr ».

Musk a rapidement changé de cap et s’est excusé – disant que la future politique de Twitter serait décidée par les sondages des utilisateurs.

Ingénieur logiciel Brianna Wu a lancé un défi à Musk :

Mettez en place un sondage demandant si les gens veulent que vous démissionniez. – Brianna Wu (@BriannaWu) 18 décembre 2022

Étonnamment, il l’a fait – et a promis de respecter le résultat.

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je m’en tiendrai aux résultats de ce sondage. – Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Le nouveau PDG de Twitter risque de se heurter à Musk avec modération

Alors que la nomination de Yaccarino avait fait l’objet de nombreuses rumeurs, cela en a encore surpris certains.

Elle a récemment interviewé Musk lors d’une conférence publicitaire (photo ci-dessus) et n’a cessé de le presser pour savoir s’il prendrait des mesures pour réduire les discours de haine et la désinformation sur la plateforme, afin de rassurer les acheteurs de publicités. Beaucoup d’entre eux – y compris Apple – avaient initialement fui la plate-forme ou avaient massivement réduit leurs dépenses publicitaires après la réintégration des utilisateurs interdits.

Yaccarino a déclaré qu’elle soutenait « la liberté d’expression, pas la liberté d’accès » – affirmant en fait que même si n’importe qui peut tweeter tout ce qu’il veut, la plate-forme serait dans son droit de prendre des mesures pour limiter la visibilité des discours de haine et autres. Elle a suggéré à Musk que le rétablissement d’un conseil indépendant pour prendre des décisions de modération serait la meilleure décision.

Lorsque certains utilisateurs aux opinions provocatrices ont exprimé des inquiétudes à ce sujet, Musk a déclaré qu’ils ne devraient pas s’inquiéter.

J’entends vos préoccupations, mais ne jugez pas trop tôt. Je suis catégorique quant à la défense de la liberté d’expression, même si cela indique perdre de l’argent. – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2023

Il semble inévitable que Musk et Yaccarino vont s’affronter sur cette question, et personnellement je ne mettrais pas d’argent pour qu’elle reste dans le rôle plus de quelques mois…

