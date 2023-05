Cette marque offre un demi-million de téléviseurs intelligents 4K de 55 pouces, où est le piège ?

Telly est une nouvelle société fondée par l’un des créateurs de Pluto TV, et elle est sur le point de révolutionner le marché de la télévision.

Le téléviseur de Telly diffère des autres en ayant deux écrans séparés

Le co-fondateur de Pluto TV, l’une des plateformes de télévision gratuite sur Internet les plus populaires d’aujourd’hui, a imaginé un nouveau plan directeur avec lequel il entend révolutionner le marché de la télévision. Pour y parvenir, il a imaginé quelque chose apparemment simple, mais pas aussi facile à réaliser qu’il n’y paraît : donner les téléviseurs.

Sa nouvelle société, Telly, a été présentée au monde et ses créateurs l’appellent « la plus grande chose qui soit arrivée à la télévision depuis la couleur ». La startup propose une idée inédite dans le secteur, qui consiste à offrir aux utilisateurs des téléviseurs gratuits, dont la particularité réside dans l’inclusion d’un écran secondaire en bas, où des publicités sont affichées en permanence.

Telly, la marque qui donne des téléviseurs en échange de publicités diffusées en permanence

Le téléviseur lui-même dispose d’un écran principal de 55 pouces avec une résolution 4K et prend en charge le contenu HDR. De plus, il comprend une barre de son avec un capteur de mouvement intégré (selon la marque, dédié à être utilisé avec des services de fitness virtuels), un microphone et un deuxième écran en bas.

Ce deuxième écran est conçu pour afficher des publicités, des widgets avec des résultats sportifs, des actualités, la météo, des actions et plus encore. L’écran reste actif tant que le téléviseur est allumé, et même lorsque le téléviseur est éteint, Telly pourrait afficher des publicités ou d’autres informations, bien que la marque ne l’ait pas directement confirmé.

Son système d’exploitation, TellyOS, est basé sur Android et n’inclut actuellement pas la prise en charge d’applications populaires telles que Netflix. Cependant, avec chaque téléviseur, une clé Android TV compatible avec la grande majorité des services de streaming est incluse. Son logiciel comprend certains jeux préinstallés, et la marque affirme qu’il sera également possible d’utiliser des services de visioconférence via la caméra intégrée sur le dessus, y compris Zoom.

Pour l’instant, de nombreux détails restent à éclaircir sur le projet. Comme les annonceurs qui ont décidé de rejoindre l’initiative, le reste des spécifications techniques de la télévision ou ce qui se passerait si un utilisateur décidait de garder sa télévision déconnectée d’Internet pour une raison quelconque, empêchant ainsi le chargement des publicités.

Telly prévoit de commencer par envoyer un demi-million d’unités de sa télévision gratuite aux personnes qui s’inscrivent via son site Web. Dans un premier temps, ce sera un service exclusif pour les États-Unis, et il n’a pas été révélé s’il atteindra d’autres régions.

