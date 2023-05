J’ai acheté ces bracelets pour la Xiaomi Mi Watch et ils sont non seulement bons mais aussi très bon marché

Récemment, une Xiaomi Mi Watch est tombée entre mes mains, plus précisément sur mon poignet. C’est le même modèle que celui lancé à l’origine en Chine, et en fait dans le logiciel lui-même, il apparaît marqué comme Xiaomi Mi Watch Color, mais la ROM est entièrement traduite et est parfaitement fonctionnelle en France. Sauf que Google Fit ne le reconnaît pas, mais c’est une autre histoire pour une autre fois.

Le fait est que le bracelet n’était pas arrivé en très bon état, des choses provenant de produits qui passent par différentes mains, et j’ai immédiatement commencé à chercher des bracelets pour le remettre comme neuf. Après avoir évalué différentes alternatives, j’ai opté pour celle qui m’avait fait bonne impression sur Amazon. Trois bracelets pour seulement 10,80 euros ? Cela peut-il être de qualité ? Oeil, oui. Je n’ai aucun regret et j’ai maintenant trois styles de montres.

Trois styles pour différentes occasions

Cela dit, il était temps de chercher un nouveau bracelet et, heureusement, il existe de nombreuses options sur le marché. Il se trouve que la Xiaomi Mi Watch d’origine utilise un système assez standardisé qui est également utilisé par de nombreuses autres marques et d’autres modèles du catalogue Xiaomi. J’ai acheté trois bracelets pour la Xiaomi Mi Watch mais les mêmes fonctionneraient pour la Xiaomi Watch S1 ou la Watch S1 Active. Ce sont toujours des avantages.

MIJOBS 3 Pièces Bracelets pour Xiaomi Watch S1 Active/Xiaomi Watch S1 / Xiaomi Mi Watch Bracelet de Sport en Silicone pour Xiaomi Mi Watch & Mi Watch S1 Active & Watch S1 Bracelet de Remplacement

Après de nombreuses recherches et comparaisons, j’ai opté pour trois bracelets colorés de la marque MIJOBS qui sont en vente sur Amazon pour 10,80 euros. En effet, tous les trois. A 3,60 euros le bracelet, si vous ne voulez pas faire les calculs vous-même. Ce sont des bracelets en silicone qui ont un excellent toucher, sont assez doux et semblent résistants. Je ne les ai que depuis quelques jours donc je ne peux toujours pas parler de durabilité, mais pour l’instant les choses sont prometteuses.

Dans mon cas particulier, j’ai opté pour le trio qui comprend un bracelet vert, un bracelet jaune et un orange. Il existe d’autres « packs », tous au même prix, qui proposent également des options violet, rouge, rose et même les options les plus classiques en noir, gris et bleu marine. Ils semblent tous être de la même qualité et, comme nous l’avons dit, compatibles avec différents modèles. La marque elle-même le garantit avec les éléments suivants :

Montre Xiaomi S1 active

montre Xiaomi s1

montre Xiaomi Mi

Xiaomi Mi Watch Color (c’est la même chose que la Watch en France)

Xiaomi Mi Montre Couleur 2

Xiaomi Mi regarder le sport

Le design de la bretelle est assez classique, hormis les couleurs et un petit imprimé du modèle sur un côté, et on retrouve une longue bretelle multi-perforée et une bretelle courte avec deux passants pour un meilleur maintien. La boucle du bracelet est métallique et le temps me dira si elle rouillera ou non, mais le fabricant promet que ce ne sera pas le cas. Le bracelet mesure 125 millimètres de long (le long) et 90 millimètres (le court).

Jusqu’à présent, je peux dire de première main qu’il s’agit d’une sangle assez confortable pour tous ceux qui recherchent un style sportif qui peut être facilement nettoyé. Cela ne m’a pas traversé l’esprit de rechercher des bracelets en cuir ou en métal, ce n’est pas mon style de smartwatch, mais il existe également ce type d’options sur le marché. Celui que j’ai choisi, pour l’instant, me satisfait. Et la meilleure chose est que ce sont trois sangles vraiment bon marché. Moins de 4 euros chacun. Impossible de payer moins.

