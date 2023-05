Le Samsung Galaxy S23 Ultra a une édition limitée que vous ne pourrez pas acheter

L’édition limitée du Galaxy S23 Ultra comprend un terminal noir dans sa version 8/256 Go, une Galaxy Watch5 de 40 mm en bleu et un double chargeur sans fil de 15 W.

Il s’agit de l’édition limitée du Samsung Galaxy S23 Ultra qui sera mis en vente au Vietnam le 31 mai

Il y a quelques mois, Samsung a sorti sa nouvelle génération de flagships pour ce 2023, qui se compose de trois modèles : les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra et avec quoi la firme coréenne aime sortir des versions exclusives de ses terminaux déjà surpris nous de ne pas voir l’un des modèle Ultra.

Bon, l’attente est terminée, car Samsung vient d’annoncer une édition limitée du Galaxy S23 Ultra au Vietnam, mais malheureusement, comme c’est souvent le cas avec ce type de produit, c’est une version que vous ne pourrez pas acheter en La France, du moins pour le moment.

L’édition limitée du Galaxy S23 Ultra comprend trois appareils à un prix beaucoup plus contenu

Cette édition exclusive du Samsung Galaxy S23 Ultra n’inclut pas de personnalisations extrêmes ni de couleurs exclusives, mais plutôt un pack 3 en 1 qui comprend un Galaxy S23 Ultra, une Galaxy Watch5 et un double chargeur sans fil 15W en noir.

Dans le cas du smartphone, on retrouve un Samsung Galaxy S23 Ultra dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne en couleur Phantom Black et en ce qui concerne la Galaxy Watch5, le modèle inclus est un Bluetooth de 46 millimètres- modèle unique de couleur bleu saphir.

Mais, sans aucun doute, la meilleure chose à propos de cette édition limitée du Samsung Galaxy S23 Ultra est son prix, puisque ce pack ne coûtera que 1 363 dollars, soit environ 1 252 euros pour changer, au lieu des 1 753 dollars, soit environ 1 612 euros pour changer ça Ces trois appareils coûteraient séparément.

Cette édition limitée du Samsung Galaxy S23 Ultra sera mise en vente au Vietnam le 31 mai via la boutique Shopee et le géant coréen n’a pas encore confirmé si cette version exclusive de son produit phare le plus puissant sera disponible sur plus de marchés ou sera limitée. au pays asiatique.

