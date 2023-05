Apple revendique 80% des bénéfices du marché chinois de la téléphonie mobile

Selon le rapport sur les ventes de téléphones portables publié par Counterpoint, l’iPhone d’Apple détient 20 % du marché chinois. Eh bien, c’est une part de marché assez décente étant donné que toutes les marques chinoises de téléphones mobiles réunies n’ont pas jusqu’à 20% de part de marché aux États-Unis. La partie la plus intéressante de la part de marché de 20% d’Apple en Chine est qu’elle revendique 80% de les bénéfices. Le précédent rapport mondial sur la téléphonie mobile publié par la société d’études de marché Canalys a souligné que le quatrième trimestre de 2022 sera le pire trimestre de la pire année pour le marché mondial de la téléphonie mobile depuis dix ans.

Bien qu’il y ait un déclin général dans l’industrie de la téléphonie mobile, les ventes d’Apple continuent d’augmenter. Il a une augmentation de 6% d’une année sur l’autre avec une part de marché de 19,9%. Par ailleurs, la société représente environ la moitié du marché de la téléphonie mobile. Le rapport de Counterpoint révèle également que les bénéfices de l’iPhone représentent plus de 80 %. C’est également 72 points de pourcentage de plus que le Samsung classé deuxième.

Approche iPhone ASP 1000 $

Quant à son prix de vente moyen (ASP), au premier trimestre de cette année, l’ASP de l’iPhone a atteint 988 $. Il s’agit d’une augmentation de 12 % sur un an. Les analystes du CIRP soulignent qu’Apple a réussi à inciter davantage d’utilisateurs à acheter des téléphones mobiles haut de gamme. Pour ce faire, il renforce son portefeuille de produits et propose de riches programmes de recyclage.

Ce qui se passe sur le marché chinois de la téléphonie mobile avec l’iPhone obéit à la distribution de Pareto. Celle-ci stipule que 20% des actions sont responsables de 80% des conséquences. Ces 20% « actions » sont les plus importantes du marché et ont un impact décisif. Nous pouvons aussi le voir dans notre vie de tous les jours. Dans de nombreux cas, seulement 20% des personnes ou moins dans la société prennent 80% de la richesse sociale. De même, 20 % des plus grandes marques du marché détiennent 80 % des parts de marché.

Apple a toujours bien réussi en Chine

L’iPhone d’Apple est un smartphone populaire en Chine depuis des années, et sa part de marché et ses bénéfices ont fluctué au fil du temps. Explorons l’état actuel de la part de marché et des bénéfices de l’iPhone en Chine, en utilisant les dernières données provenant de diverses sources.

La part de marché la plus élevée jamais enregistrée par Apple en Chine

Selon AppleInsider, Apple est devenu le premier fournisseur de smartphones en Chine pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2015, l’iPhone obtenant sa part de marché la plus élevée de 23 %. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à 2019, lorsque Apple avait mis en garde contre de graves problèmes de vente en Chine. Counterpoint Research affirme que non seulement Apple est devenue la plus grande marque de smartphones en Chine, mais qu’elle a également battu son propre record de part de marché dans le pays.

L’iPhone 13 a mené le succès en raison d’un prix de départ relativement plus bas lors de sa sortie en Chine, ainsi que du nouvel appareil photo et des fonctionnalités 5G. De plus, Huawei, le principal concurrent d’Apple sur le marché premium, a fait face à une baisse des ventes en raison des sanctions américaines en cours.

Chiffre d’affaires d’Apple en Chine

La Chine est un marché très important pour Apple, malgré le fait que les ventes de la société dans la Grande Chine ont chuté à leur plus bas niveau en cinq ans en 2019. Après son entrée sur le marché chinois des smartphones en 2010, les ventes d’Apple dans la région ont été multipliées par plus de 20 en cinq ans. ans, culminant à 58,7 milliards de dollars en 2015. Selon Statista, la Chine représentait 25 % des revenus d’Apple en 2015. Cependant, la pandémie de COVID-19 a affecté les activités d’Apple en Chine de deux manières principales, affectant à la fois la demande et l’offre. .

Du côté de l’offre, Apple affirme que la montée en puissance de la production après la réouverture des installations de fabrication d’iPhone après le Nouvel An chinois se déroule plus lentement que prévu, ce qui entraîne des contraintes d’approvisionnement mondiales en iPhone. Du côté de la demande, l’effet négatif de la maladie sur les résultats d’Apple sera probablement important, bien que plus limité géographiquement. Tous les stores de détail de l’entreprise à travers le pays ont été au moins temporairement fermés en raison du virus, et ceux qui ont rouvert voient un trafic client très limité, d’où les ventes.

Bénéfice record d’Apple en Chine

Malgré les défis posés par la pandémie, le dernier trimestre de vacances record d’Apple est dû en partie à l’engouement pour l’iPhone 13 en Chine, où Huawei a connu une baisse de sa part de marché à la suite des sanctions américaines. Les revenus de la Grande Chine ont augmenté de 21 % pour atteindre un record de 25,8 milliards de dollars au cours du trimestre se terminant en décembre 2021, dépassant sa croissance globale des revenus de 11 % à 124 milliards de dollars, sa plus faible augmentation d’une année sur l’autre depuis plus d’un an. La part de marché d’Apple en Chine a désormais atteint 22 % au quatrième trimestre 2022, selon Counterpoint Research. Apple a été la seule marque à avoir connu une croissance positive sur le marché en 2020, et elle a continué à gagner des parts de marché en Chine malgré la baisse du marché des smartphones.

Derniers mots

La part de marché et les bénéfices de l’iPhone d’Apple en Chine ont augmenté ces dernières années, l’iPhone obtenant sa part de marché la plus élevée de 23 % en 2022. Le nouvel iPhone 13 a remporté le succès en raison d’un prix de départ relativement plus bas à son sortie en Chine, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo et de la 5G. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les revenus d’Apple en Chine sont restés importants, et son dernier bénéfice record en Chine est dû en partie à l’engouement pour l’iPhone 13. La part de marché d’Apple en Chine a maintenant atteint 22 % au quatrième trimestre 2022. , et il a continué à gagner des parts de marché en Chine malgré le déclin du marché des smartphones.

Compte tenu de l’énorme rivalité en Chine, nous devons applaudir le désir d’Apple de faire de l’argent avec la Chine. D’après les derniers rapports, alors que d’autres marques vendent les chiffres, Apple revendique tous les bénéfices. Les marques chinoises aux États-Unis ne peuvent pas réaliser jusqu’à 10% des bénéfices. C’est principalement parce que la seule marque qui a la capacité de le faire a été interdite par le gouvernement américain.

