Votre téléphone portable chauffe et la batterie dure peu ? Cette application Google pourrait être à blâmer

Un bug dans l’application du navigateur semble entraîner une consommation d’énergie élevée sur certains smartphones de la famille Pixel

Le Google Pixel 7 Pro semble faire partie des modèles de smartphones concernés par le bug.

Comme expliqué dans Engadget, la panne affecte les propriétaires d’appareils Pixel de différentes générations, y compris Google Pixel 6 et Google Pixel 7. Les utilisateurs concernés par la panne s’assurent que la consommation de la batterie monte en flèche même lorsqu’ils n’utilisent pas l’appareil.

L’application du moteur de recherche Google semble être le coupable

Le forum d’assistance officiel de Google, Twitter et d’autres plates-formes telles que Reddit ont été inondés de commentaires d’utilisateurs d’appareils Pixel signalant le problème. Ils expliquent que ce problème a commencé à apparaître après l’installation de la mise à jour de sécurité correspondant au mois de mai 2023. En examinant l’écran d’utilisation de la batterie dans les paramètres système, on peut déterminer que l’application « Google » est à l’origine de la consommation de haute batterie.

En plus de voir la batterie se décharger plus rapidement, les utilisateurs signalent que leurs appareils deviennent plus chauds que la normale, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou en cas d’utilisation légère. Par conséquent, tout semble indiquer qu’un bug dans l’application Google fait que l’application continue de fonctionner en arrière-plan, empêchant ainsi l’appareil d’entrer en phase de veille.

La dernière mise à jour de l’application Google tue ma batterie sur Pixel 7 Pro, et ce n’est pas une application que vous pouvez empêcher le chargement si vous souhaitez utiliser le téléphone. @madebygoogle pic.twitter.com/8e5Rlz5dt4 —James Kimbley (@JimboKimbo) 14 mai 2023

Pour l’instant, Google ne s’est pas prononcé sur la question. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’un bug causé par un changement au niveau du serveur, donc revenir à une version précédente de l’application ne résoudra pas le problème. Par conséquent, il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise publie un correctif visant à corriger l’erreur.



