L’application Google Contacts est mise à jour avec l’une de ses fonctionnalités les plus attendues

L’application Google Contacts vous permet d’ajouter des anniversaires à vos contacts et de définir des alertes pour eux afin que vous n’en manquiez aucun.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Contacts est parfaite pour les personnes désemparées

De toutes les applications natives de Google, l’application Contacts est sûrement l’une des plus inconnues et des moins utilisées, car nous accédons normalement à notre liste de contacts directement depuis l’application Téléphone et pour cette raison, nous avons souvent Au cours des derniers mois, le Mountain View entreprise a renouvelé l’interface et les fonctionnalités de son application de contacts.

Eh bien, en ce sens, comme le confirme 9to5Google, l’application Google Contacts vient d’être mise à jour avec l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs : les notifications d’anniversaire.

Avec Google Contacts, vous n’aurez plus d’excuse pour féliciter tous les anniversaires

Désormais, lorsque vous ouvrirez l’application Google Contacts sur votre mobile Android, une carte intitulée « Ajouter des anniversaires » apparaîtra indiquant que vous pouvez désormais enregistrer les anniversaires de vos contacts pour les voir dans votre calendrier des anniversaires et recevoir des notifications des mêmes deux dans cette application et dans d’autres du grand G.

Ainsi, si vous cliquez sur le bouton Ajouter un anniversaire qui apparaît en bas de ladite carte, une liste apparaîtra avec tous vos contacts grâce à laquelle vous pourrez les ajouter rapidement et facilement.

Si vous n’avez pas ajouté la date d’anniversaire à un contact, une icône de gâteau d’anniversaire avec un signe « + » apparaîtra à sa droite et si vous cliquez dessus, une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez indiquer la date d’anniversaire dudit contact et activer une notification pour vous en informer. Une fois les données couvertes, vous devrez appuyer sur le bouton Définir pour que les modifications soient enregistrées.

De la même manière, si vous avez un contact avec l’anniversaire ajouté mais sans la notification activée, vous pouvez le toucher et l’activer en cliquant sur le sélecteur d’option Ajouter une notification, puis sur le bouton Définir.

Grâce à cette nouveauté de l’application Google Contacts, vous pourrez ajouter tous les anniversaires à votre liste de contacts et en recevoir des notifications chaque année pour ne pas oublier de féliciter vos proches.

