Elle peut mettre les programmeurs au chômage : cette Intelligence Artificielle est redoutable

Il y a quelques semaines, Bill Gates prédisait les emplois qui allaient disparaître à cause de l’irruption de l’intelligence artificielle dans le monde du travail. Ce n’était pas le premier, puisque OpenAI lui-même, créateur de ChatGPT, a déjà prédit les métiers qui vont disparaître ou, du moins, être sévèrement modifiés dans leurs fonctions par ce dangereux rival de la force de travail humaine. Maintenant, une nouvelle IA est apparue qui met en danger les programmeurs en raison de son incroyable niveau de sophistication.

Nous parlons d’Alphacode, une IA créée par DeepMind (qui appartient à Google) et qui semble devoir nous faire beaucoup parler puisqu’elle surmonte assez facilement les obstacles que l’on peut mettre afin de nous apporter une solution simple et code minimaliste. Pour le moment, cela ne remplacera personne, mais cela peut nous faciliter la vie en mettant fin à certaines tâches de programmation très répétitives. À l’avenir, qui sait, AlphaCode s’améliorera peut-être tellement qu’il pourra se programmer lui-même.

AlphaCode, une IA étonnamment efficace pour la programmation

AlphaCode est une IA conversationnelle qui reçoit des invites, exactement les mêmes que les autres, que ce soit Bard ou ChatGPT. La différence est qu’il vise à générer du code de programmation de manière totalement efficace.

Ainsi, par rapport à d’autres options qui utilisent GPT-3 et commencent donc déjà à être considérées comme obsolètes (oui, il y a trois mois, elles étaient une révolution, mais la recherche sur ces questions s’envole), nous trouvons une alternative de Google qui offre une qualité si surprenante qu’il a suscité des craintes quant à l’avenir des emplois liés à cette question.

La confiance que Google et DeepMind ont placée dans cette application est telle qu’ils l’ont soumise à des concours de programmation et qu’elle a toujours figuré parmi les premières positions. Il n’a pas réussi à s’imposer, mais il est vrai que son brio a été un tremplin de réussite pour les développeurs à l’origine de cette IA. En fait, cette décision n’est pas exclusive à Google, puisqu’à l’époque OpenAI a soumis ChatGPT-4 à des tests de niveau éducatif aux États-Unis et a réussi à passer tous les examens sans qu’ils sachent qu’il s’agissait d’un robot.

Cela démontre l’incroyable niveau de complexité qu’atteignent les IA et, surtout, le niveau qu’il semble qu’elles vont atteindre dans une projection future. Bien qu’il existe de nombreux doutes et critiques quant à son avenir, en grande partie en raison de la peur existante pour l’emploi futur des personnes qui travaillent dans ces domaines. Ce n’est pas pour moins car, après tout, ces versions sont encore très précoces et font preuve d’un très haut niveau avec encore une large marge d’amélioration et que la promesse des développeurs est encore à venir.

Vous pouvez utiliser AlphaCode entièrement gratuitement sur le site Web de DeepMind. Bien sûr, comme presque toutes les technologies de ce style, elle intègre un système de jetons afin de ne pas abuser à outrance et de ne pas surcharger les processus de cette application. Pour cette raison, l’utilisation est limitée mais pas autant que dans d’autres applications, elle peut donc être utilisée tout à fait normalement.

