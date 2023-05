Meilleures applications et jeux pour Android de 2023

Chaque semaine, nous rassemblons les meilleures nouvelles applications et jeux qui ont atterri sur Google Play ces derniers jours.

Nous vous montrons quelques-unes de nos applications préférées découvertes en cette année 2023

Si vous recherchez de nouvelles applications et de nouveaux jeux à essayer, vous avez de la chance car nous vous proposons quelques options qui ne vous laisseront pas indifférents. Chaque mois, nous sélectionnerons les meilleures nouvelles applications et les jeux pour débutants les plus divertissants ou les plus appréciés, afin que vous puissiez les essayer par vous-même sur votre appareil Android.

En règle générale, nous sélectionnons de nouvelles applications et de nouveaux jeux gratuits, bien que nous mettions également souvent en évidence certaines applications payantes. Dans ce cas, il peut être judicieux d’utiliser des applications pour obtenir de l’argent à dépenser sur Google Play.

Je ne les manquerais pas ! Et bien sûr n’oubliez pas de partager vos découvertes avec nous. Nous y voilà!

Meilleures nouvelles applications de 2023

Les meilleurs jeux de 2023

artefact

Des mêmes personnes qui ont créé Instagram vient l’une des meilleures applications d’actualités que nous ayons vues depuis longtemps. Son nom est Artifact, et c’est un réseau social qui rassemble les meilleures nouvelles sur les sujets qui nous intéressent le plus en un seul endroit.

L’application a une interface simple qui est facile à utiliser et apprend de l’utilisateur. Ainsi, plus les articles sont lus, meilleures sont les recommandations.

À l’avenir, d’ailleurs, l’application promet d’être une alternative à des services comme Twitter, en permettant aux utilisateurs de publier leurs propres textes et de suivre les autres.

Il peut être téléchargé gratuitement, à la fois sur iOS et Android.

Télécharger sur Google Play | artefact

PixelSearch

Pixel Search est une nouvelle application qui vous permet d’avoir l’une des meilleures fonctionnalités des appareils Google Pixel sur n’importe quel Android. Avec lui, il est possible de profiter du système de recherche unifiée si caractéristique des smartphones Google, qui permet de trouver des applications, des contacts, des fichiers et bien plus encore avec une simple recherche.

L’application est gratuite, sans publicité et simule parfaitement la recherche du Pixel.

Télécharger sur Google Play | PixelSearch

GreenStash

GreenStash est une nouvelle application qui vous aide à gérer et à planifier des objectifs d’épargne, tout en vous aidant à développer l’habitude d’économiser de l’argent. Il a un design inspiré du style Material Design 3 et diverses fonctions intéressantes.

Télécharger GreenStash sur Google Play (1,09 euros)

Outil

Tooly est l’une de ces applications qui vaut la peine d’être installée sur tous nos appareils. L’application combine un grand nombre de petits outils utiles, y compris des outils d’image, des outils de texte, des calculatrices, des convertisseurs d’unités, des outils de développement et plus encore, tous disponibles gratuitement et sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Les outils sont disponibles dans une application bien conçue et facile à utiliser. Ses créateurs assurent que l’application sera mise à jour fréquemment pour ajouter de nouveaux utilitaires.

Télécharger Tooly – Collection d’outils minuscules

lieu

Loc est une nouvelle application gratuite et open source qui promet de faciliter la définition de rappels basés sur la localisation. Si vous voulez que votre téléphone vous avertisse d’arroser les plantes lorsque vous rentrez chez vous, d’acheter un produit lorsque vous arrivez au supermarché ou toute autre chose que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire avec Loc.

L’application a une interface simple et facile à utiliser, elle a une option pour voir l’emplacement en temps réel et il est possible de configurer le rayon de distance de l’endroit où nous voulons être avertis à chaque rappel.

Télécharger sur F-Droid | lieu

AutoZen

Nous en avons déjà parlé plus en détail, mais il est nécessaire de rappeler l’existence d’AutoZen, une fantastique application gratuite qui remplace efficacement la version déjà disparue d’Android Auto pour les écrans de téléphone.

L’application est gratuite à télécharger et à utiliser, et offre bon nombre des mêmes fonctionnalités qui étaient présentes dans Android Auto pour les smartphones, y compris la navigation pas à pas, passer des appels, écouter les messages reçus ou y répondre en utilisant votre voix, ainsi comme contrôle de la lecture audio. . D’autre part, il offre des fonctions intéressantes telles que les alertes de radars, la météo, les entrées de calendrier et bien plus encore.

Télécharger sur Google Play | AutoZen

AstraCrypt

AstraCrypt est un nouvel outil utile pour Android, qui vous aide à protéger vos fichiers sensibles. Pour ce faire, il utilise des algorithmes de cryptage avancés et des méthodes d’authentification lors du stockage des fichiers dans la mémoire locale de l’appareil, afin que personne ne puisse accéder à son contenu sans avoir accès à la clé.

L’application est gratuite et facile à utiliser. Par défaut, il a une limite de stockage, qui peut être supprimée via un achat intégré.

Télécharger sur Google Play | AstraCrypt

LANDdrop

Une autre application dont nous avons parlé récemment est LANDrop. C’est probablement le meilleur remplacement d’AirDrop à ce jour, vous permettant de transférer rapidement et sans fil des fichiers entre des appareils Android, Windows, macOS, iOS et Linux.

Télécharger Landdrop

Les meilleurs jeux de 2023

Vers ADM

Le mythique « Worms » revient sur Android avec un nouvel épisode, avec une section graphique complètement renouvelée et un gameplay amélioré. Le jeu nous propose 10 missions d’entraînement et 20 missions de campagne de difficulté croissante, avec un énorme arsenal d’armes et un système de contrôle virtuel plus avancé.

Télécharger sur Google Play | Vers ADM – Mobilisation (5,99 euros)

Guerres Tesla – TD

Tesla Wars est un nouveau jeu Android gratuit sorti en 2023 après plusieurs années d’exclusivité iOS. Il s’agit d’un jeu d’action décontracté où vous devenez une tour électrique qui doit se défendre contre les ennemis qui tentent de l’attaquer. Pour ce faire, vous devez utiliser l’électricité et détruire les hordes de bonhommes allumettes qui tenteront de vous faire du mal.

Télécharger sur Google Play | Guerres Tesla

intimidé

Bullied est un RPG d’action de haut en bas où la mission est de tuer les intimidateurs. Le jeu partage certains traits avec des titres roguelike, tels que la possibilité de mettre à niveau votre personnage au fur et à mesure de votre progression.

Chaque niveau a son propre boss final que vous devez vaincre. De plus, vous devrez tenir compte de vos compétences pour pouvoir surmonter chaque niveau.¡ç

Télécharger sur Google Play | intimidé

Terre désolée morte : Survie 3D

En utilisant des titres comme Fallout, Metro Exodus, Day Z ou Resident Evil comme références, l’équipe de Just For Fun Games a créé Dead Wasteland, un jeu de survie qui nous emmène dans un vaste monde ouvert avec des lieux, des ennemis et des objets générés de manière procédurale. .

Il a une section graphique 3D très soignée, avec une physique réaliste et des animations bien conçues. Il utilise un système de dégâts et d’armure similaire à Fallout classique, et offre une grande variété d’armes de feu et de mêlée.

Bien que le jeu soit actuellement en version bêta, ses créateurs ont de grands projets pour les futures mises à jour de Dead Wasteland, y compris la prise en charge de la manette de jeu, Dualshock et Xbox Controller, la possibilité d’avoir des compagnons ou des animaux de compagnie, des indicateurs de faim et d’énergie, un cycle jour et nuit avec système de repos, missions et beaucoup plus.

Télécharger sur Google Play | Terre désolée morte : Survie 3D

Super Tower Rush : Remasterisé

Pour moins que le coût d’un café, vous pouvez profiter de ce jeu de chute infini amusant avec des graphismes rétro, où votre mission sera d’aller aussi loin que possible sans vous écraser, en collectant des gemmes en cours de route pour gagner du temps supplémentaire.

Télécharger sur Google Play | Super Tower Rush : Remasterisé (0,89 euros)

