209 meilleures questions à poser sur les stories Instagram

Nous vous apportons les meilleures questions pour tout savoir sur nos abonnés et nous divertissons également avec des questions très inconfortables.

Ce sont les meilleurs moyens de mieux connaître nos followers

Les questions sur les stories Instagram sont parfaites pour apprendre à connaître nos amis et nos abonnés. C’est l’une des options les plus importantes à prendre en compte pour pouvoir lancer un débat avec nos amis, et c’est l’une des meilleures astuces Instagram pour gagner suffisamment de traction et de followers en déterminant l’algorithme Instagram que votre compte est assez actif. De plus, vous ne pouvez pas répondre de manière anonyme sur Instagram, vous saurez donc toujours qui sont les abonnés qui répondent à ces questions. C’est intéressant si nous voulons envoyer des phrases indirectes à quelqu’un qui nous intéresse beaucoup.

Sans plus tarder, voyons quelles sont les meilleures questions à poser sur Instagram Stories.

Comment poser des questions sur Instagram Stories

Le faire est très simple, mais si vous ne l’avez jamais fait, vous ne trouverez peut-être pas le moyen de le faire. Par conséquent, voici les étapes à suivre pour les meilleures questions sur Instagram Stories :

Ouvrez l’application Instagram et sélectionnez les histoires pour en créer une.

Téléchargez une photo ou une vidéo à utiliser comme arrière-plan dans l’histoire à utiliser comme arrière-plan.

Allez dans les options et choisissez l’icône des fonctions des stories Instagram.

Choisissez l’option question.

Vous pouvez également choisir celui des sondages pour faciliter la visualisation des résultats si vous ne souhaitez pas que ce soit une question ouverte.

Ça y est, il ne reste plus qu’à lancer l’histoire.

N’oubliez pas que vous verrez parfaitement quelles sont les personnes qui vont vous répondre. Certaines personnes ne savent pas, vous pouvez donc vous attendre à une réponse inattendue très intéressante.

89 petites questions à répondre entre une chose ou une autre sur Instagram Stories

Les courtes rafales de questions sont toujours très utiles pour savoir ce que vos followers aiment. De plus, ils vous permettront d’établir des combats acharnés pour décider si cette personne est digne car elle préfère ou déteste la pizza à l’ananas.

Lever ou coucher du soleil ?

Aimer ou être aimé ? Et pourquoi?

Aimer même si vous n’êtes pas réciproque?

Amis ou amis ?

Amour ou amitié ?

Androïd ou iPhone ?

Danser ou écouter de la musique ?

Boire ou manger ?

Viande ou Légumes ?

Bière ou Whisky ?

Cheetos ou Doritos ?

Barbecue ou pique-nique ?

Chocolat ou vanille ?

Cinéma ou parc ?

Cinéma ou théâtre ?

Coca ou Pepsi ?

Voiture ou moto ?

Colacao ou Nesquick ?

Comment prenez-vous soin de votre physique ?

Quel est le nom de votre animal de compagnie?

Avec la lumière allumée ou éteinte ?

Quelle a été votre expérience la plus embarrassante ?

Combien de petits amis avez-vous eu?

De quel pays es-tu?

Jour ou nuit?

Dormez-vous avec la porte ouverte ou fermée ?

Sucré ou salé ?

Facebook ou Instagram ?

Facebook ou Twitter ?

Aimez-vous Twitter?

Renommée ou richesse ?

FIFA ou PSE ?

Froid ou chaud ?

Foot ou basket ?

Foot ou tennis ?

Chat ou chien?

Burgers ou hot-dogs ?

Instagram ou Snapchat ?

Livre ou film ?

Apple ou poire ?

Montagne ou plage ?

Nager ou courir ?

Nocilla ou Nutella ?

Nuageux ou ensoleillé ?

Film d’amour ou d’horreur ?

Films ou séries ?

Cheveux longs ou courts ?

Cheveux raides ou bouclés ?

Cheveux blonds ou bruns ?

Pizza ou hamburger ?

Polo ou chemise ?

Préférez-vous lire dans les pensées ou être capable de voler ?

Préférez-vous une femme jolie mais intéressée ou une femme moins jolie mais sincère ?

Préférez-vous manger ou dormir ?

Vous préférez aller au spa ou en boîte de nuit ?

Vous préférez la pizza à l’ananas ou sans ananas ?

Préférez-vous l’amour ou l’argent ?

Préférez-vous travailler à domicile ou au bureau ?

Préférez-vous un homme beau mais stupide ou intelligent mais laid ?

Préférez-vous un voyage aérien ou terrestre?

Vous préférez les baskets ou les boots ?

Que changeriez-vous dans votre corps ?

Quelle carrière étudieriez-vous pour gagner beaucoup d’argent ?

Quelle voiture achèteriez-vous si vous étiez riche ?

Que choisiriez-vous entre avoir de la nourriture gratuite pendant un an ou pouvoir voyager gratuitement pendant un an ?

Que choisiriez-vous, la beauté ou l’intelligence ?

Que feriez-vous si vous étiez invisible ?

Que me demanderiez-vous si je disais oui à tout ?

Qu’aimeriez-vous améliorer dans votre personnalité ?

Qu’avez-vous pensé la première fois que vous avez vu mon flux ?

Que préférez-vous une année sans Instagram ou une année sans sortir de chez vous ?

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton corps ?

Se faire prendre avec son cousin ou avec une poupée gonflable ?

Offrir ou se faire offrir ?

Relation longue ou roulement rapide?

Rhum ou whisky ?

Faire la fête entre amis ou soirée Netflix ?

Être attaqué par un ours ou des guêpes ?

Être intelligent ou avoir de l’argent ?

Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu ?

Smartphone ou tablette ?

Thé ou café?

Eté ou hiver ?

Vin ou bière ?

Youtube ou Twitch ?

Décrivez-moi avec le nom d’un film

Décrivez-vous en trois mots

Aujourd’hui c’est la fin de l’année, que veux-tu me dire avant la fin de l’année ?

Préférez-vous étudier ou travailler ?

105 Options binaires : Choisir Oui ou Non sur Instagram Stories

Répondre oui ou non nous facilitera grandement la vie, puisque nous aurons simplement deux options. Interdit d’y penser et de ne pas se mouiller au moment de prendre une décision !

Avez-vous déjà pensé que vous alliez être mère/père ?

Êtes-vous déjà entré dans un ascenseur et ça sentait mauvais ?

Avez-vous déjà imaginé sortir avec quelqu’un?

Viande cuite ou mal cuite ?

Croyez-vous au coup de foudre?

Crois-tu en la destinée?

Croyez-vous en l’horoscope ?

Croyez-vous en la réincarnation?

Pensez-vous que l’amour est la réponse à tous les problèmes?

Pensez-vous que le changement climatique est une menace réelle ?

Croyez-vous que la connaissance est le pouvoir?

Pensez-vous que l’argent est la cause de nombreux problèmes de société ?

Pensez-vous qu’internet est un outil utile ?

Pensez-vous que le travail est important pour réussir?

Croyez-vous que Dieu existe ?

Pensez-vous qu’il existe un être supérieur?

Pensez-vous que la science et la technologie nous aident à nous améliorer ?

Pensez-vous que la communication est la clé d’une bonne relation?

Pensez-vous que la famille est importante ?

Pensez-vous que la religion est importante pour la société ?

Pensez-vous que la technologie est bonne pour la société ?

Pensez-vous que la technologie a rendu la vie plus facile ?

Pensez-vous que la technologie nous affecte positivement ou négativement ?

Pensez-vous que la technologie nous a éloignés de la nature ?

Pensez-vous que la technologie nous a facilité l’accès à l’information ?

Pensez-vous que la technologie nous a rendus plus productifs ?

Pensez-vous que la technologie nous permettra de mieux vivre ?

Pensez-vous que les gouvernements devraient faire plus pour lutter contre le changement climatique ?

Pensez-vous que le jeu est un bon moyen de passer le temps ?

Pensez-vous que les émissions de télévision sont devenues trop violentes ?

Pensez-vous que les ressources naturelles sont limitées ?

Tu penses qu’on peut être amis ?

Dormez-vous les yeux ouverts ?

Dormez-vous nu ?

Êtes-vous un fan de jeux vidéo?

Êtes-vous religieux ou athée ?

Êtes-vous un amateur de sport?

Es-tu vierge?

Est-il vrai que vous avez déjà rencontré plus d’un de mes followers ?

Êtes-vous favorable à la peine de mort ?

Êtes-vous satisfait de votre corps ?

Êtes-vous d’accord avec l’économie mondiale?

Êtes-vous d’accord avec la mondialisation ?

Parlez-vous pendant que vous dormez ?

Avez-vous été avec plus d’une personne en une nuit ?

Avez-vous simulé un orgasme ?

Avez-vous déjà fait semblant de parler au téléphone ?

Avez-vous déjà fait semblant de dormir ?

Vous avez pleuré dans les transports en commun ?

Avez-vous nagé nu?

Avez-vous sauté avec un parachute?

As-tu déjà été infidèle?

As-tu déjà rêvé de moi ?

Avez-vous subi des brimades ?

Avez-vous fait des rêves étranges dernièrement ?

Avez-vous eu des relations sexuelles lors du premier rendez-vous ?

Avez-vous voyagé dans un autre pays?

Voulez-vous m’inviter à manger une pizza ?

Pensez-vous que l’avenir est meilleur que le présent ?

Pensez-vous qu’il vaut mieux voyager seul ou accompagné ?

Pensez-vous que l’éducation devrait être gratuite pour tous ?

Pensez-vous que l’éducation est importante?

Pensez-vous que les impôts sont trop élevés ?

Pensez-vous que les valeurs traditionnelles sont toujours importantes?

Vous préférez le chaud ou le froid ?

Vous préférez la liberté ou la sécurité ?

Préférez-vous passer du temps à l’extérieur ou à l’intérieur ?

Préférez-vous sortir avec des amis ou être à la maison ?

Pouvez-vous retenir le hoquet?

Pouvez-vous éternuer les yeux ouverts ?

Pouvez-vous toucher votre nez avec le bout de votre langue ?

Souhaitez-vous récupérer votre ex pour 1 000 $ ?

Répondre ou demander ?

Parlez-vous habituellement de grossièretés ?

Oseriez-vous participer à Big Brother ?

Aimez-vous Bad Bunny?

Tu aimes le rock?

Aimez-vous le heavy metal?

Vous aimez la techno ?

Vous aimez aller en discothèque ?

Vous aimez écouter de la musique quotidiennement ?

Aimez-vous aller au gymnase?

Vous aimez lire des livres?

Aimez-vous Rosalie ?

Vous aimez les chats plus que les chiens ?

Aimez-vous mes messages?

Aimeriez-vous apprendre une nouvelle langue?

Envie d’essayer un nouveau restaurant ce week-end ?

As-tu déjà été arrêté?

As-tu déjà été infidèle?

Avez-vous déjà bu ce mois-ci ?

Êtes-vous déjà tombé amoureux?

Es-tu déjà tombé amoureux de quelqu’un ?

Êtes-vous tombé amoureux de votre meilleur ami?

Auriez-vous quelque chose avec moi aujourd’hui ?

Avez-vous des piercings ?

as-tu des tattoos?

Avez-vous des fantasmes sexuels ?

Avez vous des passions?

Avez-vous un passe-temps qui vous passionne?

Vous avez une idée pour améliorer le monde ?

Voyageriez-vous dans un endroit exotique si vous en aviez l’opportunité ?

Tu vis avec tes parents?

Si je te demandais d’être ma petite amie, que me dirais-tu ?

Allons au cinéma, veux-tu venir avec moi ?

15 questions conditionnelles pour les stories Instagram : « Que feriez-vous si… »

Il y a des questions qui nous mettent toujours en situation. C’est assez intéressant car ils nous mettent dans la position de ce que nous ferions au cas où quelque chose de particulièrement étrange se produirait. Par conséquent, c’est très intéressant et cela vaut la peine d’essayer et de nous casser un peu la tête avec ces questions.

Si c’était votre dernier jour en vie, que mangeriez-vous ?

Si vous alliez à un rendez-vous avec l’amour de votre vie, quels vêtements porteriez-vous ?

Si vous alliez sur une île déserte, que prendriez-vous ?

Si vous étiez un homme pendant une journée, quelle est la première chose que vous feriez ?

Si vous étiez une femme pendant une journée, quelle est la première chose que vous feriez ?

Si vous pouviez changer quelque chose de votre passé, ce serait quoi ?

Si vous pouviez changer une chose dans votre pays, quelle serait-elle ?

Si vous pouviez rencontrer quelqu’un de célèbre, qui serait-ce et que diriez-vous ?

Si vous pouviez ramener quelqu’un à la vie, qui serait-ce ?

Si vous pouviez choisir entre l’amour, l’argent ou la santé, que choisiriez-vous ?

Si vous pouviez parler une autre langue, quelle serait-elle ?

Si vous pouviez être le meilleur dans quelque chose, ce serait quoi ?

Si vous pouviez voyager n’importe où dans le monde en ce moment, où iriez-vous ?

Si vous aviez 1 million de dollars en banque, qu’achèteriez-vous ?

Si vous deviez choisir d’utiliser un réseau social pour le reste de votre vie, quel serait-il ?

