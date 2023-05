Warren Buffet compare l’IA à l’invention de la bombe atomique

M. Warren Buffett avec Bill Gates, un autre de ceux qui « doutent » des progrès et des dangers de l’IA.

Si M. Warren Buffett parle, nous l’écoutons. Cela a toujours été comme ça. Ce n’est pas en vain que ce personnage est l’une des voix les plus autorisées sur les marchés mondiaux, étant l’un des investisseurs, hommes d’affaires et milliardaires les plus importants de la planète entière. De plus, à ce stade de sa vie, la vérité est que Buffett se permet de parler d’expérience, puisqu’il est né en 1930 et a maintenant 92 ans et a une longue histoire dans d’innombrables marchés disparates.

Ses dernières déclarations nous touchent de près, quoi qu’il en soit, et c’est qu’après avoir entendu beaucoup d’experts crier contre le développement aveugle de l’IA sans conséquences calibrées, le dernier en date Steve Wozniak ou Sundar Pichai lui-même, PDG de Google, qui a dit que « nous ne sommes pas prêts », maintenant nous avons aussi les doutes d’un Warren Buffett qui compare même l’intelligence artificielle à l’invention de la bombe atomique au milieu du siècle dernier.

Ils nous en ont parlé dans le New York Post et la vérité est que nous ne pouvions pas laisser passer ces déclarations d’un type comme Buffett, car de plus en plus de personnes influentes nient l’IA et s’inquiètent de l’essor d’une technologie qui nous ne maîtrisons pas encore et changerons à jamais notre façon d’appréhender le monde et les sociétés dans lesquelles nous vivons.

C’était lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway à Omaha, Nebraska, où Warren Buffett et son partenaire Charlie Munger ont ouvertement discuté de technologie et d’intelligence artificielle, le premier laissant entendre que c’était son ami Bill Gates qui l’avait instruit et exprimé ses craintes à propos de ces programmes. en évolution incontrôlée.

Le magnat s’est dit impressionné par les capacités étendues de ces développements basés sur l’IA et l’apprentissage en profondeur (deep learning), en particulier cette éventuelle vérification de tous les avis juridiques « depuis la nuit des temps », mais en même temps il était très préoccupé même en comparant ces programmes. avec la même bombe atomique.

Ce sont, littéralement, les mots du magnat né à Omaha :

Quand quelque chose peut faire toutes sortes de choses, je m’inquiète un peu. Parce que je sais que nous ne pourrons pas le « désinventer » et vous savez, nous avons aussi inventé pour de très, très bonnes raisons la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. C’était extrêmement important que nous le fassions. Mais était-ce bon pour les 200 prochaines années du monde que la capacité de fabriquer des bombes atomiques se soit déchaînée ?

A cela, Buffett a ajouté que l’intelligence artificielle va changer « tout dans le monde, sauf la façon dont les humains pensent et se comportent », et selon lui, c’est un grand pas à franchir.

Son associé Charlie Munger, 99 ans, a également indiqué qu’il est « sceptique quant à certaines exagérations qui sont données à l’IA », et estime pour sa part « que l’intelligence à l’ancienne a déjà assez bien fonctionné » pour emprunter des chemins dangereux avec ce genre de programmes. .

Tout cela survient après que plusieurs experts, plus de 1 600 dans le monde, ont signé il y a quelques semaines une lettre dans laquelle ils demandaient de suspendre le développement de l’IA pendant quelques mois pendant que les risques et les conséquences dans nos sociétés étaient étudiés, car selon le loi missive « des systèmes d’intelligence artificielle puissants ne devraient être développés qu’une fois que nous sommes sûrs que leurs effets seront positifs et que leurs risques sont gérables ».

