Chronologie de lancement d’Apple M3 Pro inclinée; Une variante à 12 cœurs pourrait être en route

Apple est resté longtemps fidèle à la série Apple M1 avant de laisser la place à la série Apple M2. Apparemment, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir les premières puces Apple de la série M3. Aujourd’hui, nous avons des nouvelles intéressantes concernant la prochaine génération de silicium d’Apple. Le dernier rapport divulgue les spécifications possibles de l’Apple M3 Pro ainsi qu’un calendrier de lancement possible pour les nouveaux processeurs. Bien sûr, ce sont des rumeurs, et nous ne pensons pas qu’Apple divulguera beaucoup de détails avant la sortie de ces puces.

Selon le rapport de Mark Gurman de Bloomberg, le nouveau Apple M3 Pro ne fera pas ses débuts en 2023. Dans sa newsletter « Power On », il déclare que la série M3 sera reportée à l’année prochaine. En conséquence, l’Apple A17 Bionic, vraisemblablement livré avec l’iPhone 15 Pro et Pro Max/Ultra, sera le premier et le seul chipset 3 nm d’Apple pour 2023. Malgré le retard, il fournit également quelques détails sur le prochain Apple M3 Pro.

« Alors, à quoi ressemble l’Apple M3 ? Eh bien, au moins une version en test a 12 cœurs de processeur, 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire. C’est selon les données collectées par un développeur de l’App Store et partagées avec Power On. Le processeur, le processeur principal de la puce, est composé de six cœurs hautes performances qui gèrent les tâches les plus intensives et de six cœurs efficaces qui interviennent pour les opérations nécessitant moins d’énergie.

Selon Mark Gurman, l’Apple M3 Pro arrivera au début de 2024. Cela pourrait signifier la sortie de nouveaux produits Apple dotés de cette puce entre janvier et mars 2024. Le chipset a le même nombre de cœurs de performance que l’Apple M2, cependant, il possède plus de noyaux d’efficacité. Apple augmente donc l’efficacité de l’Apple M3, qui sera déjà améliorée par la nouvelle fabrication prometteuse en 3 nm.

Le nouveau chipset est attendu pour les futurs modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Avec les gains d’efficacité, leur autonomie devrait être améliorée. Il convient de noter que le nouveau processeur peut également avoir une version plus puissante avec plus de cœurs de processeur et de processeur graphique. Peut-être, un Apple M3 Ultra ? Nous devrons attendre et voir. Il reste encore la moitié de 2023 et plusieurs mois en 2024 pour que plus de détails apparaissent, alors ne retenez pas votre souffle. Les rumeurs indiquent également le lancement d’un iPad Pro alimenté par Apple M3 Pro avec un écran de 14,1 pouces.

Selon un rapport récent, les retards sont également associés à la fabrication par TMSC de puces 3 nm.

