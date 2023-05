Samsung Galaxy A34 5G vs Redmi Note 12 Pro 5G : comparaison avec les principales différences, laquelle est la meilleure ?

Nous comparons deux des mobiles les plus performants du milieu de gamme pour connaître les différences qui les séparent et déterminer lequel est le meilleur achat.

Le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G sont deux téléphones de milieu de gamme avec des prix similaires // Image : .

Le milieu de gamme du marché de la téléphonie mobile a récemment accueilli deux des modèles qui feront référence dans les mois à venir. Il s’agit du Samsung Galaxy A34 5G et du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, deux terminaux qui ont plusieurs caractéristiques en commun et un prix très similaire d’environ 400 euros. Dans cet article, nous comparons le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G pour découvrir quelles différences les séparent et, enfin, quel est le meilleur achat.

Si vous recherchez un nouveau terminal et que vous disposez d’un budget d’environ 400 euros, ces deux mobiles font sûrement partie de vos principales alternatives. Les deux s’accordent sur le fait qu’ils ont un écran AMOLED avec une résolution Full HD+, le processeur MediaTek Dimensity 1080 5G comme cerveau et une batterie de 5 000 mAh. Cependant, il existe des différences qui les séparent et font pencher la balance vers l’un d’entre eux comme le meilleur achat.

Conception et écran

Le design est l’une des sections dans lesquelles le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G diffèrent le plus, ils n’ont rien à voir avec cela. D’une part, celui de Samsung s’engage sur une esthétique plus simple, intégrant les caméras directement à l’arrière et avec une finition mate qui empêche très bien les traces de doigts et la saleté. Il mesure 8,2 millimètres d’épaisseur et pèse 199 grammes, avec des courbes latérales pour rendre la prise en main plus confortable et sûre.

De l’autre côté se trouve le Redmi Note 12 Pro 5G, avec des caméras plus grandes logées dans un grand module de caméra situé dans la partie supérieure gauche de l’arrière. Bien qu’il soit plus fin et plus léger, nous le trouvons plus inconfortable que le Galaxy A34 5G en raison de la rectitude de ses bords. Le point en faveur est qu’il est livré avec un étui de protection qui nous permet une prise en main plus agréable et plus sûre, alors que celui de Samsung n’a pas cet accessoire.

Alors que le Samsung Galaxy A34 5G est disponible en vert citron, bleu violet, noir et argent, celui de Xiaomi est en vente en bleu ciel, noir minuit et blanc polaire. Nous avons testé le Galaxy A34 5G en violet et le Redmi Note 12 Pro 5G en noir et, pour être honnête, ce dernier est un pas en arrière en ayant un arrière qui attrape toutes les empreintes digitales.

En bref, dans cette section, nous pensons que le terminal Samsung est le meilleur choix car il est plus confortable et plus beau, même si nous savons déjà que dans ce dernier aspect, seul le goût personnel de chaque utilisateur joue un rôle.

La section écran présente également quelques différences entre les deux terminaux, notamment en termes de technologie, de taille et de niveaux de luminosité. D’une part, le Samsung Galaxy A34 5G monte un panneau Super AMOLED de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. De l’autre côté se trouve le Redmi Note 12 Pro 5G, avec un écran AMOLED allant jusqu’à 6,67 pouces, Full HD + (2 400 x 1 080 pixels), également 120 hertz de taux de rafraîchissement et une luminosité allant jusqu’à 900 nits.

En pratique, les deux écrans sont de très bonne qualité en termes de couleurs, de netteté et de fluidité, mais celui de Samsung a une longueur d’avance en termes de luminosité maximale, il rend mieux à l’extérieur. En revanche, le Redmi Note 12 Pro 5G gagne en utilisation de la face avant, les marges entourant la dalle sont plus réduites et permettent ainsi un affichage plus immersif du contenu.

Dans cette section, nous pouvons également parler des différences en termes de lecteur d’empreintes digitales. Le Galaxy A34 5G l’a sur l’écran lui-même et il est assez lent lorsqu’il s’agit de reconnaître l’empreinte digitale. Le lecteur Redmi Note 12 Pro 5G est meilleur qui, bien qu’il soit situé sur le côté droit, offre des performances plus rapides et plus précises.

matériel et performances

Les différences entre le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G en termes de performances sont minimes, puisque les deux utilisent le MediaTek Dimensity 1080 5G comme processeur. Ainsi, l’expérience est très fluide lorsqu’il s’agit de tâches basiques, et bonne même face à des tâches complexes comme les jeux. Nous sommes confrontés à certains des meilleurs mobiles 5G du moment, car les deux peuvent se connecter à ces réseaux plus rapides.

Les différences apparaissent au niveau des configurations de mémoire dans lesquelles elles sont disponibles. D’une part, le smartphone Xiaomi est proposé en trois modèles : 6Go+128Go, 8Go+128Go et 8Go+256Go. Les options sont plus petites lors de l’achat du Samsung Galaxy A34 5G, on peut choisir entre 6Go+128Go et 8Go+256Go. Bien sûr, Samsung nous permet d’étendre le stockage jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD, tandis que Xiaomi n’a pas cette possibilité.

Les deux terminaux sont équipés de deux haut-parleurs qui émettent un son puissant et de qualité. La différence réside dans le port de 3,5 millimètres pour connecter les écouteurs, qui, contrairement au Galaxy A34 5G, est disponible sur le Redmi Note 12 Pro 5G, ce qui est toujours utile.

Logiciel

Sans aucun doute, la section logicielle est remportée par le Samsung Galaxy A34 5G. Le terminal est livré avec Android 13 sous la couche de personnalisation One UI 5.1, un système d’exploitation optimisé chargé de fonctionnalités intéressantes qui améliorent l’expérience utilisateur. De plus, il est garanti 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui en fait l’un des smartphones les mieux pris en charge sur le marché.

De l’autre côté se trouve le Redmi Note 12 Pro 5G qui, bien qu’il ait été lancé en mars, est livré avec Android 12 comme système d’exploitation, une version plus ancienne qu’elle ne devrait l’être. De plus, la couche de personnalisation est MIUI 14, qui ne nous convainc pas non plus en raison de sa lourdeur et du grand nombre d’applications préinstallées qu’elle apporte à ce terminal. Enfin, la politique de support proposée par Xiaomi n’est pas aussi étendue que celle de Samsung, elle compte moins d’années de mises à jour.

Autonomie et charge

La section autonomie et charge implique également des différences importantes entre le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G. La vérité est que les deux ont une batterie de 5 000 mAh à l’intérieur, mais les performances des deux varient. D’une part, le Samsung Galaxy peut atteindre deux jours d’autonomie en utilisation normale. En revanche, le Redmi Note reste un jour et demi avec la même utilisation.

Par conséquent, le Galaxy A34 5G a plus de batterie, mais le Redmi Note 12 Pro 5G gagne en termes de charge rapide, également très importante dans le choix. Alors que le Samsung a une charge rapide de 25 W, il faut deux heures pour charger et est livré sans chargeur, le Xiaomi a une charge rapide brutale de 67 W qui nous permet de le recharger en moins d’une heure, avec le chargeur compatible inclus dans la boîte.

Dans ce cas, c’est à vous de décider si vous accordez plus d’importance à une autonomie un peu plus longue ou à une charge deux fois plus rapide.

appareils photo

La dernière section de la comparaison entre le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G est celle de la photographie. La bataille est remportée par le smartphone Xiaomi, qui prend une longueur d’avance en équipant une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels à l’arrière. Il obtient des photos de qualité lorsqu’il fait jour et fonctionne bien lorsque la nuit tombe, tout en étant capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips avec stabilisation optique de l’image.

Quant à l’appareil photo principal du Galaxy A34 5G, il mesure 48 mégapixels et fonctionne bien lors de la prise de photos sous un bon éclairage. Cependant, la qualité baisse considérablement lorsqu’il est utilisé la nuit. Bien sûr, il peut également enregistrer des vidéos 4K à 30 ips et dispose d’un stabilisateur d’image optique. La qualité entre les caméras des deux smartphones est plus égale quand on regarde la lentille frontale, il n’y a pas tellement de différence entre les selfies capturés par l’un et l’autre terminal.

Samsung Galaxy A34 5G vs Redmi Note 12 Pro 5G: quel est le meilleur?

Cette comparaison nous a permis d’apprendre que, bien que le Samsung Galaxy A34 5G et le Redmi Note 12 Pro 5G partagent un segment de prix, ce sont des appareils avec de grandes différences. Si vous accordez de l’importance au design, à l’écran, au système d’exploitation et à l’autonomie, celui de Samsung sera une meilleure option. Dans l’analyse, elle nous a semblé être une alternative très équilibrée, même s’il est vrai qu’elle a des points à améliorer, comme la charge rapide, les performances du lecteur d’empreintes digitales, l’absence de port 3,5 millimètres ou le travail de sa caméra principale.

Si vous souhaitez acheter ce Samsung Galaxy A34 5G, vous pouvez choisir entre le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire pour 399 euros, et celui avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 469 euros. Ils sont en vente sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle Samsung, où ils bénéficient déjà de remises occasionnelles.

SamsungGalaxy A34 5G

D’autre part, si vous recherchez un mobile de milieu de gamme qui se distingue par des aspects tels que les appareils photo et la charge rapide, le Redmi Note 12 Pro 5G se positionne comme la meilleure option. Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas aussi bon en termes d’écran, de performances et de batterie, car il est aussi bon. De plus, il a l’avantage que son prix baissera plus fréquemment que celui du Samsung Galaxy A34 5G, vous pourrez donc facilement le trouver beaucoup moins cher.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Lors de l’achat du Redmi Note 12 Pro 5G, vous avez le choix entre le modèle 6Go+128Go (379,99 euros), le modèle 8Go+128Go (399,99 euros) et le modèle 8Go+256Go (429,99 euros). Ils sont en vente chez PcComponentes, chez Amazon, chez El Corte Inglés, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle Xiaomi, offrant déjà des remises importantes sur la plupart d’entre eux.

