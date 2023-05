C’est le temps qu’il faut à un disque dur pour tomber en panne : il vaut mieux ne pas garder les choses importantes juste là

Votre disque dur ne durera pas éternellement, il vaut donc mieux faire une sauvegarde sur un autre support.

C’est le temps qu’il faut pour qu’un disque dur plante

Normalement, lorsque nous voulons enregistrer quelque chose et l’avoir « physiquement » sur notre ordinateur, nous utilisons généralement un disque dur externe ou un disque dur interne pour le stocker. Cependant, certaines nouvelles études ont fixé une date de mort pour les disques durs, il est donc très important de prendre en compte les dates auxquelles notre disque dur pourrait commencer à tomber en panne.

Ainsi, nous allons vous dire quelles sont les choses que vous devez garder à l’esprit lors du stockage de vos informations et quelles sont les alternatives que vous pouvez prendre en compte pour stocker vos données numériques les plus précieuses.

C’est combien de temps dure un disque dur avant qu’il ne tombe en panne

Selon le média nord-américain Ars Technica, les disques durs durent en moyenne deux ans et six mois. C’est-à-dire qu’ils n’atteignent pas trois ans de durée. L’étude a été réalisée par BackBlaze et a récupéré des informations sur plus de 17 000 disques durs pour arriver à cette conclusion très intéressante.

Maintenant, quelque chose de très intéressant est que les disques durs de 1 To durent plus longtemps que les autres et durent généralement environ 4 ans et 7 mois. Ceci est essentiel, car la plupart des gens ont des disques durs de 1 To dans leurs ordinateurs, étant les plus fiables de tous et permettant des durées que les autres disques durs n’ont généralement pas. D’autre part, les disques durs de 3 To sont les plus susceptibles de tomber en panne, avec une durée de vie moyenne d’un peu plus de deux ans, soit moins de la moitié de la durée de vie des disques de 1 To.

D’autre part, il est très important de souligner que nous parlons de disques durs normaux, et non de disques NVME, dont la durée est mesurée en lectures, ils fonctionnent donc de manière très différente et leur durée de vie est également plus courte.

Pour cette raison, il est toujours intéressant d’avoir des alternatives qui nous permettent de sauvegarder nos fichiers en toute sécurité. Par conséquent, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour protéger nos fichiers.

Les meilleures alternatives pour sauvegarder nos fichiers

La vérité est qu’il existe des alternatives beaucoup plus sûres pour sauvegarder nos données. Fondamentalement, aujourd’hui, la meilleure alternative est le stockage en nuage qui nous permettra de garder nos fichiers en toute sécurité.

Maintenant, la chose la plus importante de toutes est de sauvegarder les données à divers endroits, en cas d’échec, ayez une copie qui nous permette de l’avoir accessible. Il est toujours conseillé d’avoir de nombreux supports, dont des disques durs bien sûr, mais aussi des services cloud ou encore des clés USB pour certaines choses spécifiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :