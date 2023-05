Ces 6 produits Xiaomi viennent de remporter un prix pour leur design

Xiaomi a de nouveau été récompensé lors des Reddot Design Awards, avec six produits gagnants de l’un des prestigieux prix du meilleur design.

Les Reddot Design Awards ont récompensé un total de six produits Xiaomi pour leur excellent design.

Los productos de Xiaomi llevan varios años siendo reconocidos en los prestigiosos premios de diseño Reddot Design Awards, y cada año vemos cómo nuevos dispositivos y servicios de Xiaomi acaban siendo los ganadores de estos galardones encargados de valorar el buen trabajo de Xiaomi a la hora de diseñar ses produits. Dans son édition 2023, la marque pékinoise a une nouvelle fois été l’une des plus décorées, avec six produits différents remportant un Reddot Design Award.

Cela a été révélé par le PDG et co-fondateur de la société, Lei Jun, via son profil Twitter. Il explique que, lors de l’édition 2023, l’entreprise a remporté six prix différents et en profite pour féliciter l’équipe de conception de Xiaomi.

Ce sont les produits Xiaomi qui ont remporté les Reddot Design Awards 2023

Parmi les gagnants, on peut trouver des appareils de différents types, des smartphones et écouteurs, aux haut-parleurs et même un lave-vaisselle. La liste complète est disponible ci-dessous

Parmi la liste, on retrouve quelques produits récents comme le Xiaomi 13 Pro, l’un des derniers smartphones phares de la firme chinoise ; ou les Xiaomi Buds 4 Pro et Sound Move, deux appareils audio haut de gamme. L’entrée du MIJIA Dishwasher S1, un lave-vaisselle de table qui semble avoir réussi à convaincre le jury des Reddot Design Awards, est frappante.

Depuis son lancement il y a quelques semaines, le Xiaomi 13 Ultra est l’un des grands absents de ces prix, malgré le design le plus raffiné jamais vu à ce jour dans un smartphone de marque. Sa place est prise par le Xiaomi 12S Ultra, un modèle lancé au milieu de l’année dernière 2022.

En plus de ces produits, Lei Jun indique qu’un total de 23 produits Xiaomi ont remporté différents prix des Reddot Design Awards, et 46 produits ont reçu un iF Design Award jusqu’à présent en 2023.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :