Gurman : Les premiers Mac M3 pourraient être lancés d’ici la fin de l’année, la puce a plus de cœurs CPU/GPU que le M2

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’il s’attend à ce qu’Apple lance les premiers Mac avec la nouvelle génération de M3 Apple Silicon soit à la fin de cette année, soit au début de 2024.

Sur la base des journaux des développeurs d’applications exécutées sur des prototypes de Mac M3, Gurman détaille également la composition d’une variante de la gamme M3. Sa source – qui a correctement prédit les configurations précédentes d’Apple Silicon – indique que la puce M3 Pro comprend 12 cœurs de processeur, 18 cœurs de GPU et 36 Go de RAM.

Si cette configuration de puce actuellement en test se concrétise, elle verrait la puce M3 Pro avoir 2 cœurs CPU et 2 cœurs GPU supplémentaires par rapport à la puce M2 Pro, et un peu plus de RAM maximale (36 Go sur M3 Pro contre 32 Go sur M2 Pro). Vous pouvez également vous attendre à des augmentations similaires sur les puces de base M2, Max et Ultra.

La puce M2 Pro actuelle est composée de six cœurs hautes performances et de quatre cœurs efficaces. La puce M3 Pro aurait six cœurs hautes performances et six cœurs d’efficacité, pour un total de 12. Cela reflète ce qu’Apple a fait avec le passage de M1 à M2, où l’augmentation du cœur était due à un nombre plus élevé de cœurs d’efficacité tandis que le le nombre de cœurs hautes performances est resté le même.

La ligne de puces M3 sera fabriquée à l’aide d’un processus de fabrication de 3 nanomètres. En plus de permettre une densité plus élevée de noyaux, la densité de fabrication améliorée implique également généralement que les performances de chaque noyau augmenteront également. Cela indique que les six cœurs M3 seront probablement plus rapides que leurs homologues M2, il ne s’agit donc pas seulement de comparer le nombre de cœurs dans l’ensemble.

Lors de la WWDC en juin, attendez-vous à ce qu’Apple lance un MacBook Air 15 pouces fonctionnant sur une puce M2. Les premiers Mac M3 ne sont pas attendus avant l’automne ou le début de 2024. Gurman dit qu’Apple travaille déjà sur les versions M3 de MacBook Pro, MacBook Air et iMac.

