L’ordinateur de ce joueur était très lent et quand il l’a ouvert, il a trouvé quelque chose de dégoûtant

La vérité est que le joueur n’avait pas nettoyé son ordinateur depuis des années et ce qu’il a trouvé est horrible.

C’est la chose la plus dégoûtante qu’un utilisateur ait trouvée dans son ordinateur | Image : Créateur d’images Bing

De manière récurrente, nous trouvons généralement des nouvelles de personnes qui ne nettoient pas leur ordinateur de bureau, nous trouvons donc généralement des choses très désagréables dans ces histoires. Cependant, le dernier utilisateur qui a traité un problème similaire s’est surmonté car son ordinateur était lent et sans raison, car il était assez puissant et il l’utilisait pour jouer. La raison pour laquelle il était lent était épouvantable et la vérité est qu’il est devenu viral très rapidement.

La mauvaise surprise sur l’ordinateur de ce PC Gamer

Cette histoire nous vient de Reddit, un de ces endroits capables du meilleur comme du pire. Dans ce cas, ce dernier. Un petit frère avertit son frère que l’ordinateur est lent et chauffe trop. Son frère lui demande depuis combien de temps il ne l’a pas nettoyé et la réponse est surprenante : il ne savait pas que des choses comme ça devaient être nettoyées.

Ce qui s’est passé est vraiment incroyable. Lorsque le frère est allé ouvrir l’ordinateur, il a découvert qu’il était plein de poussière et de saleté, rien d’anormal, mais cela aide évidemment à ralentir les ordinateurs. Le problème est que ce n’était pas seulement cela qui ralentissait l’ordinateur, car il y avait aussi un bug mort et fossilisé à l’arrière de la carte graphique. Le lit de mort de cet animal était fait d’une poussière si épaisse qu’on pouvait à peine voir la carte graphique elle-même. Pour cette raison, il est normal qu’il surchauffe.

Dans l’image, il est assez étonnamment clair que l’appareil a une quantité écrasante de poussière. La saleté est également composée de poils d’animaux, vraisemblablement de chats, mais ce qui est le plus frappant, c’est un scarabée en bas comme nous vous le montrons dans la boîte rouge. Quelque chose qui génère beaucoup de dégoût et qui montre le manque absolu de propreté de l’appareil depuis de nombreuses années.

Ne vous méprenez pas, les ordinateurs sont un nid de saleté, ce qui n’est pas tout à fait étrange si l’on tient compte du fait que les produits technologiques attirent la poussière et que les ventilateurs déplacent constamment l’air autour d’eux. Ce n’est pas quelque chose de propre aux ordinateurs, les téléphones Android peuvent également être lents à cause de la saleté, bien qu’étant des appareils plus étanches, il est beaucoup plus difficile d’atteindre ce niveau.

En resumidas cuentas, estos post suelen hacernos tener muchas ganas de limpiar nuestro ordenador, así que no dejes pasar la oportunidad y ponte manos a la obra antes de que en tu ordenador se afinque a vivir una familia de cucarachas y te quemen el procesador o la carte graphique.

