Les gens pensent que vous pouvez utiliser ChatGPT pour réussir un test universitaire. Ce n’est vraiment pas si simple

Une étude récente de la BBC révèle que ChatGPT peut aider les étudiants universitaires à générer des idées, mais il ne peut toujours pas répondre aux questions d’test ou rédiger une thèse de doctorat.

ChatGPT peut vous aider à vous préparer à un test, mais pas à votre place

Depuis l’arrivée de ChatGPT il y a quelques mois, de nombreux doutes ont surgi à la fois sur sa confidentialité, ce qui a provoqué son interdiction en Italie et sa probable interdiction en France, ainsi que sur les utilisations moins éthiques qui pourraient en être faites. . donner à ce chatbot.

Eh bien, l’éducation est l’un des domaines dans lesquels on s’inquiète le plus de la manière dont ChatGPt peut être utilisé et c’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui pour parler d’une étude qui révèle que, pour le moment, les étudiants ne sont pas va pouvoir utiliser le chatbot OpenAI pour passer un test ou rédiger une thèse.

Vous ne pouvez pas utiliser ChatGPT pour réussir un test, du moins pour le moment

Un récent rapport de la BBC a fait écho à une étude menée par des universitaires de l’Université de Bath dans laquelle ils se demandaient si les étudiants pouvaient utiliser ChatGPT pour répondre aux questions d’test.

Selon James Fern, professeur à ladite université, les conclusions auxquelles ils sont parvenus sont que, malgré le fait que le chatbot réponde assez bien aux questions à choix multiples, encore mieux que prévu, dans le cas de questions plus complexes qui nécessitent une certaine critique pensant, ChatGPT n’est plus aussi fiable.

Ainsi, par exemple, comme vous pouvez le voir dans les images que nous vous laissons sur ces lignes, en répondant à la question « Pourquoi est-il important de comprendre le moment de l’exercice par rapport à l’état nutritionnel des personnes en surpoids ? », ChatGPT a répondu avec des déclarations qui répétaient des parties de la question écrites « de manière légèrement différente » et incluaient même de faux articles académiques dans leurs réponses, puisque les auteurs des articles et des revues dans lesquelles ils apparaissaient étaient réels, mais les articles n’existaient pas vraiment.

Cela indique que si vous êtes un étudiant universitaire, ChatGPT peut vous aider à générer des idées et à trouver un point de départ pour votre recherche, mais il ne peut pas répondre aux questions d’test ou rédiger une thèse de doctorat.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que le chatbot OpenAI ne va pas disparaître des universités, puisque, comme Gillian Keegan, la secrétaire britannique à l’éducation, l’a déclaré dans un récent discours, ChatGPT « fait déjà une différence dans les écoles et les universités ». » et c’est un outil qui peut aider les enseignants à effectuer certaines tâches comme planifier l’année scolaire ou corriger des examens et des copies.

