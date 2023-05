Ce clavier pour Android ne ressemble à rien de ce que vous avez vu

Si vous cherchez un clavier original pour votre téléphone portable Android, celui-ci de style circulaire vous promet une écriture plus rapide et précise, en plus d’être entièrement gratuit.

tOndO Keyboard, le clavier le plus original pour votre smartphone Android

tOndO Keyboard est le clavier le plus original que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable Android // Image : .

Il y a beaucoup de claviers pour Android, mais tous ne sont pas aussi originaux que celui que nous voulons vous recommander dans cet article. Il s’appelle tOndO Keyboard et dans son propre nom, nous pouvons voir une indication sur son fonctionnement. Le mystère est contenu dans la lettre O majuscule, car elle reflète précisément la position des lettres dans ce clavier. Oui, exactement, c’est un clavier dans lequel les lettres sont regroupées en plusieurs cercles dans le but d’écrire rapidement et sans erreur avec votre téléphone portable.

Nous avons déjà testé le clavier tOndO et, honnêtement, il est difficile de s’habituer à son fonctionnement curieux pendant les premières minutes. Cependant, une fois que vous vous y êtes habitué, l’écriture est rapide et confortable. De plus, tOndO Keyboard a également l’avantage d’être utilisable gratuitement sur un terminal. Si vous recherchez un clavier différent des claviers habituels, alors vous devez absolument lui donner une chance.

Cela fait peu de temps que tOndO a été lancé sur le marché, mais il se positionne directement comme l’un des claviers les plus originaux que vous pouvez essayer sur votre Android. Un autre aspect positif de cette application est que son installation est très simple, il vous suffit de moins d’une minute pour le convertir en méthode d’entrée de texte sur votre téléphone. Tout d’abord, vous devez télécharger tOndO Keyboard sur votre smartphone avec le lien suivant de Google Play Store.

Google Play Store | tOndO Keyboard

C’est la première étape pour profiter de ce clavier spécial sur votre téléphone portable. Comme nous l’avons déjà mentionné, le détail qui le différencie des autres claviers est que la disposition des lettres se fait sur 6 cercles. Ils ont tous la même configuration : une lettre principale au centre, quatre lettres autour et deux signes de ponctuation par cercle. De plus, dans le coin supérieur gauche, il y a une petite barre avec le bouton majuscules et le bouton clavier numérique, et dans le coin inférieur droit, il y en a un autre avec le bouton de suppression et le bouton d’envoi.

En utilisant cette position curieuse des lettres, ce clavier promet une écriture plus rapide et précise pour éviter les erreurs, ainsi que la possibilité d’écrire sans regarder après l’avoir utilisé seulement quelques minutes. Il est également positif qu’il soit plus compact et qu’il occupe moins d’espace à l’écran, ce qui rend le reste du contenu plus visible. Si vous voulez l’établir comme votre clavier de référence sur votre téléphone portable, vous devez suivre ces étapes :

Ouvrez l’application tOndO Keyboard. Appuyez sur « Activer Tondo ». Appuyez sur le bouton « Désactivé » à droite de tOndO Keyboard pour l’activer et revenir à l’écran principal. Cliquez sur « Sélectionner Tondo ». Choisissez tOndO Keyboard comme méthode d’entrée et appuyez sur « Accepter ».

Une fois que vous aurez suivi ces étapes simples, tOndO Keyboard sera déjà le clavier actif sur votre téléphone portable Android, il ne vous reste plus qu’à attendre quelques secondes pour y arriver. À partir de là, vous pouvez également utiliser le presse-papiers et les emojis, car il dispose d’un vaste catalogue d’icônes que vous pouvez ajouter directement à vos conversations. D’autre part, il est également important de mentionner qu’il possède un mode sombre, au cas où vous préféreriez changer le blanc pour du gris foncé.

tOndO Keyboard est disponible depuis peu de temps sur les stores d’applications, c’est pourquoi il ne compte que quelque plus de mille téléchargements sur le Play Store. Cependant, il a un fonctionnement qui ne passe pas inaperçu et qui attirera sûrement ceux qui cherchent un clavier différent pour leur téléphone portable. Si vous cherchez quelque chose de nouveau, donnez une chance à ses cercles de lettres, peut-être deviendra-t-il votre nouveau clavier préféré.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :