Nous avons parlé avec vivo et ZEISS : "nous voulons que vous preniez des photos parfaites sans vous soucier de la technologie derrière"

Oliver Schindelbeck lui-même, actuel directeur principal de la technologie des smartphones grand public de ZEISS, révèle les détails les plus intéressants de la collaboration prometteuse entre vivo et ZEISS.

Oliver Schindelbeck, responsable principal de la technologie des smartphones chez ZEISS Consumer Products.

Ils ne sont venus en Europe en troupe qu’avec des idées très claires et très bonnes, en effet, il ne semble pas que Vivo veuille rester à mi-chemin dans la conquête d’une industrie mobile dans laquelle Apple et Samsung continuent de dominer, mais dans le celui dans lequel je vis et ZEISS a beaucoup à dire pour se faufiler dans la bataille la plus premium avec la meilleure photographie.

Pas en vain, son dernier fleuron, le X90 Pro, avance sur une base qui nous paraissait déjà intéressante, pour moi sans doute la meilleure de 2022, avec une approche haut de gamme qui mixe aussi du très pur logiciel Google avec un matériel haute performance et la photographie la plus avancée qui peut être assemblée grâce à la collaboration avec ZEISS.

Ainsi, pour célébrer le lancement du X90 Pro en France, il était nécessaire de parler avec Oliver Schindelbeck, l’actuel Senior Smartphone Technology Manager chez ZEISS Consumer Products pour découvrir toutes les clés d’une collaboration stratégique très importante et intéressante qui nous offre non seulement un logo mythique (celui de Carl ZEISS) derrière les meilleurs mobiles vivo, mais aussi des synergies et une technologie avec laquelle vivo « veut permettre à nos utilisateurs de prendre facilement des photos parfaites, sans avoir à s’occuper de la technologie derrière ».

Voici tout ce que vivo et ZEISS nous ont dit sur ce que devrait être, pour eux, un smartphone haut de gamme avec le meilleur de la photographie mobile et aussi où évolue l’évolution technologique dans ce domaine… Nous rejoindrez-vous ? ?

Bonjour, merci beaucoup tout d’abord pour votre temps. Il sera intéressant de parler de photographie mobile dans le scénario actuel, où la gamme « premium » se différencie précisément par la photographie. Comment appréciez-vous la contribution d’une marque reconnue comme ZEISS à un smartphone « phare » comme la série vivo X ? Où sont les clés?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : La collaboration entre vivo et ZEISS est un partenariat stratégique unique et à long terme. Les deux sociétés partagent les mêmes objectifs, avec un accent commun sur la technologie haut de gamme et la conception de pointe pour répondre aux attentes des consommateurs. Cette compatibilité mutuelle exemplaire a ouvert la voie à de nombreuses innovations dans le domaine de l’imagerie en mouvement.

L’un d’eux se concentre sur l’équipement d’un smartphone avec un capteur de 1 pouce qui apporte plus de lumière au capteur et améliore les résultats d’image dans des conditions de faible luminosité. Une autre caractéristique clé est l’optique ZEISS à revêtement T*, qui réduit les reflets et les artefacts et augmente la transmission de la lumière à travers le système optique pour la meilleure qualité d’image possible.

Comment adapter cette contribution aux prix actuels des mobiles vivo ? Laissez-moi vous expliquer, pensez-vous qu’avoir ZEISS coûte plus cher que ce que les gens sont prêts à payer ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : Notre objectif commun est d’offrir aux utilisateurs de téléphones portables une expérience photo exceptionnelle et une qualité d’image supérieure. Il est vrai que l’incorporation d’une technologie d’objectif de haute qualité et de solutions d’imagerie avancées a un impact sur les coûts de production. Par exemple, le X90 Pro, le dernier lancement majeur de vivo en Europe, est équipé d’une toute nouvelle configuration de sept lentilles en plastique plus un verre.

Gagner en photographie mobile coûte très cher en ce moment, et nous savons que les logiciels et le traitement d’image ont beaucoup à voir avec les résultats. Est-ce une symbiose pour ZEISS, ou est-ce que plus de matériel ou de logiciel est valorisé ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : La collaboration entre vivo et ZEISS se concentre sur le développement de technologies d’imagerie pour les smartphones phares de vivo. Pour ZEISS, cette collaboration peut être considérée comme une symbiose, car elle permet à l’entreprise d’étendre sa présence sur le marché des appareils mobiles et d’apporter son expertise dans les technologies de l’optique et de l’imagerie à un public plus large.

Dans le cadre de la collaboration, les deux parties apportent leurs forces et leurs capacités pour créer des technologies d’imagerie avancées pour les smartphones. Le matériel et les logiciels sont valorisés de manière égale dans cette collaboration. ZEISS possède une expérience étendue et unique dans la conception d’objectifs de haute qualité et d’optiques avancées, de sorte que leur contribution au système optique, ainsi qu’à l’intégration du système et à la qualification des technologies de fabrication, est inestimable. . D’autre part, vivo a une expérience dans le développement de logiciels de traitement d’images et d’algorithmes d’intelligence artificielle, ce qui est tout aussi important pour la qualité de l’image finale que pour les utilisateurs, qui peuvent profiter d’un résultat professionnel même sans connaissances spécifiques en photographie ou en vidéographie.

En plus de la question précédente, où se concentre ZEISS, sur la valeur ajoutée et les logiciels ou précisément sur l’amélioration des systèmes de lentilles, des stabilisateurs optiques et du revêtement T*, par exemple ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : La collaboration entre vivo et ZEISS vise à améliorer la qualité d’image des smartphones vivo, pour lesquels ZEISS se concentre sur l’amélioration du matériel du système d’objectif, la conception optique, la qualification du système optique et les revêtements d’objectif T*. L’expertise de ZEISS dans les technologies d’optique et d’imagerie permet le développement d’une technologie d’imagerie de pointe. Le revêtement antireflet leader T* est un facteur important dans la réduction des réflexions et l’amélioration de la transmission de la lumière dans les systèmes optiques, ce qui améliore à son tour la qualité de l’image finale. Bien que le logiciel de traitement d’image soit également important pour la qualité d’image finale, ZEISS se concentre sur l’amélioration du matériel pour offrir une expérience d’imagerie supérieure sur les appareils vivo.

Nous continuons à parler de matériel et de logiciel parce que nous souhaitons en savoir plus sur ce concept «co-conçu» entre vivo et ZEISS Est-ce que ZEISS a quelque chose à voir avec les fonctionnalités de la puce vivo V2?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : Le concept de co-ingénierie vivo et ZEISS fait référence à la coopération entre les deux sociétés pour améliorer à la fois le matériel et les logiciels des systèmes d’imagerie pour smartphone de vivo. À cette fin, différentes initiatives ont été développées, telles que le vivo ZEISS Imaging Lab, un programme conjoint de R&D visant à innover dans la technologie de photographie mobile pour les smartphones vivo les plus en vue. Quant au processeur vivo V2, qui est le processeur d’image utilisé dans certains de ses appareils, ZEISS n’a pas été spécifiquement signalé comme ayant été impliqué dans son développement ou ses fonctionnalités. Cependant, ZEISS a collaboré avec vivo pour optimiser le logiciel de traitement d’image en combinaison avec le processeur vivo V2 afin d’améliorer la qualité d’image finale. De plus, ZEISS a travaillé sur l’optimisation du matériel des systèmes d’objectif et de stabilisation optique afin qu’ils fonctionnent en harmonie avec le processeur vivo V2.

Quelles sont pour ZEISS les fonctionnalités les plus demandées ? Vaut-il mieux être plus polyvalent ou avoir un capteur principal de la plus haute qualité ? Et les objectifs macro aussi ? Nous croyons que personne ne les utilise réellement…

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : En ce qui concerne les appareils mobiles, la qualité d’image est l’une des caractéristiques les plus importantes pour les utilisateurs, ainsi que la liberté de prendre différents types de photos, par exemple des portraits, des paysages, des photos avec peu de lumière, des scènes en mouvement , etc. Qu’il soit préférable d’offrir plus d’options de prise de vue ou d’avoir un capteur principal de qualité supérieure dépend des besoins de l’utilisateur, ainsi que du type de produit et du marché. Un capteur principal de qualité supérieure peut être idéal pour ceux qui recherchent la meilleure qualité d’image dans toutes les situations, tandis que la polyvalence peut être plus importante pour ceux qui ont besoin d’un appareil photo qui s’adapte à différents scénarios de prise de vue. Quant aux objectifs macro, bien qu’ils ne soient pas utilisés par la plupart des utilisateurs, ils sont une caractéristique importante pour ceux qui se spécialisent dans la macrophotographie, tels que les photographes de nature ou de produits.

Travailler sur des aspects à plus forte valeur ajoutée comme les modes vidéo et film, ou encore le portrait, pensez-vous que cela s’additionne et est crucial à cet ensemble de fonctionnalités que l’on prétend basiques ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : Oui, travailler sur ces aspects peut ajouter de la valeur et est crucial dans l’ensemble des fonctionnalités que les gens considèrent comme basiques dans les appareils mobiles. Aujourd’hui, la qualité vidéo est de plus en plus importante pour les utilisateurs, en particulier dans un monde où les médias sociaux et la création de contenu deviennent de plus en plus populaires. Par conséquent, proposer des modes cinéma et des outils de montage vidéo avancés peut constituer un avantage significatif pour les appareils mobiles. D’autre part, le mode portrait est une fonction importante pour les utilisateurs qui souhaitent capturer des portraits et des selfies avec un effet bokeh attrayant. De plus, avec la popularité des appels vidéo et la nécessité d’une plus grande concentration de l’utilisateur pendant les appels vidéo, le mode Portrait garantit également une bonne qualité d’image pendant les appels vidéo.

Nous terminons déjà, deux doutes supplémentaires et très importants. La première : comment faites-vous chez ZEISS et vivez pour que quelqu’un qui ne comprend pas la photographie veuille miser sur un de vos mobiles ? Je veux dire, les mobiles haut de gamme peuvent être plus « mainstream » que la photographie qu’ils mettent en œuvre. Travaillez-vous chez ZEISS et vivez-vous pour rapprocher cette photographie avancée des utilisateurs moins avancés ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : Oui, ZEISS et vivo travaillent en étroite collaboration pour apporter la photographie avancée aux utilisateurs moins avancés et rendre la technologie plus accessible à tous.

Une façon d’y parvenir consiste à améliorer la convivialité et la facilité d’utilisation des fonctionnalités avancées de l’appareil photo.

Et enfin, nous avons atteint les capteurs 1 pouce, les systèmes quadruples, les téléobjectifs périscopiques, les stabilisateurs 3D avec « cardan »… Comment une entreprise « top » comme ZEISS voit-elle l’avenir de la photographie mobile ? Plus de mégapixels, des capteurs plus gros, des lentilles liquides,… ? Où voyez-vous le futur proche et où seront Alive et ZEISS dans ce futur ?

Oliver Schindelbeck (ZEISS) : Nous pensons que la photographie mobile continuera d’évoluer et de s’améliorer dans les années à venir, et nous nous attendons à des avancées significatives dans plusieurs domaines clés. Premièrement, nous verrons probablement une meilleure qualité d’image à mesure que des capteurs d’image plus grands et plus avancés sont développés qui permettent de capturer plus de lumière et une résolution plus élevée. Il est également possible que les progrès de la technologie des lentilles, telles que les lentilles liquides, permettent un meilleur contrôle de la profondeur de champ et une plus grande flexibilité dans la capture d’image. De plus, nous verrons probablement des progrès dans la stabilisation d’image, avec des technologies telles que les stabilisateurs à cardan 3D permettant une plus grande stabilité et fluidité dans la capture vidéo. L’intelligence artificielle et le traitement des images devraient également s’améliorer considérablement, permettant une meilleure détection des objets, une mise au point plus rapide et plus précise, ainsi qu’une plus grande clarté et des détails dans les images.

En ce qui concerne l’avenir de vivo et de ZEISS, nous sommes impatients de continuer à être à la pointe de l’innovation dans la photographie et la vidéographie mobiles et de travailler ensemble pour développer des technologies avancées et des solutions optiques de haute qualité pour les utilisateurs de téléphones mobiles. Nous continuerons à offrir à nos utilisateurs une expérience de caméra mobile exceptionnelle en nous concentrant sur la qualité d’image, la facilité d’utilisation et l’innovation continue dans la technologie d’imagerie mobile.

