Téléchargez tous les fonds d’écran Google Pixel 7a ici

Vous pouvez maintenant télécharger tous les fonds d’écran Pixel 7a gratuitement et en haute qualité

Le Google Pixel 7a est le smartphone Google le moins cher de cette année 2023

Bien que le nouveau Google Pixel 7a ait un design identique à celui des précédents modèles de la série Pixel 7, la société a fourni à l’appareil une série de nouvelles fonctionnalités dans son logiciel, y compris une collection de fonds d’écran jamais vus auparavant dans les modèles de la famille Pixel, et qui peut maintenant être téléchargé entièrement gratuitement et dans sa meilleure qualité.

Les arrière-plans, une fois de plus, ont le style que l’entreprise a utilisé récemment dans ses appareils Pixel, avec une esthétique colorée basée sur des plumes d’oiseaux, qui, comme l’a expliqué Google lui-même, ont été conçues pour transmettre « l’animation, le positivisme et l’audace ».

Si vous n’envisagez pas d’acheter un Pixel 7a, mais que vous aimez l’esthétique choisie par Google lors de la conception de ses nouveaux fonds d’écran, vous pouvez télécharger ici tous les arrière-plans en haute qualité et totalement gratuits.

8 fonds d’écran différents, gratuits et de haute qualité

Les images ont été extraites du logiciel de l’appareil par les personnes de XDA-Developers, et fournies pour être téléchargées gratuitement et en pleine résolution.

Les arrière-plans ont été conçus pour compléter les quatre couleurs dans lesquelles le Pixel 7a est disponible : noir, bleu, blanc et corail. Cependant, ils seront parfaits sur n’importe quel autre smartphone, quelle que soit la couleur. De plus, des variantes claires et sombres sont incluses afin que vous puissiez les utiliser quel que soit le style que vous préférez.

Au total, la galerie comprend huit images différentes. Tous sont disponibles au format PNG et à une résolution de 1080 x 2400 pixels. Ils peuvent être téléchargés gratuitement à partir du lien fourni à la fin de ces lignes.

Télécharger les fonds d’écran Google Pixel 7a Stock

