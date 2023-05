Vous pouvez maintenant essayer MusicLM, l’IA de Google pour créer de la musique à partir de texte

Avec MusicLM, vous pouvez générer des chansons à partir de vos idées, sans avoir besoin de savoir jouer des instruments.

MusicLM est un nouvel outil Google qui vous permet de générer de la musique à partir de texte

Google a profité de son I/O 2023 pour lancer la version publique de MusicLM, son intelligence artificielle générative centrée sur le monde de la musique, qui permet de générer de la musique à partir de descriptions textuelles données par l’utilisateur. Contrairement à la version renouvelée de Bard, cet outil est disponible pour être utilisé par n’importe qui, où qu’il vive et quel que soit le type d’appareil qu’il utilise.

C’est le service basé sur le modèle que Google a annoncé il y a quelques mois et qui nous a surpris par la qualité des résultats générés. Et bien que Google n’ait pas prévu de le proposer au public dans un premier temps, il a finalement décidé de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes.

Inscrivez-vous pour essayer MusicLM, l’IA de Google qui crée de la musique pour vous

MusicLM est l’un des premiers outils expérimentaux à atteindre la « AI Text Kitchen », la plateforme de Google où seront publiés certains des concepts basés sur l’intelligence artificielle que Google développe et veut proposer au public.

Dans ce cas, il s’agit d’un utilitaire qui prend la description d’un utilisateur comme une « invite », et le modèle d’intelligence artificielle sous-jacent est capable de l’interpréter pour générer une chanson basée sur la demande de l’utilisateur.

L’IA génère deux chansons différentes à partir d’une description, et l’utilisateur peut choisir celle qu’il préfère. De cette façon, selon Google, cela aide à former le modèle.

Lorsque vous faites des demandes à MusicLM, Google recommande « d’être très descriptif » et d’inclure le style musical dans l’invite, ainsi que l’ambiance ou l’émotion que vous souhaitez transmettre. Cela suggère également que le modèle pourrait omettre la mention d’artistes spécifiques et ne générera pas de musique avec des paroles.

Pour tester MusicLM, il vous suffit de vous inscrire sur le site AI Test Kitchen en utilisant notre compte Google. De cette façon, nous serons sur une liste d’attente, et petit à petit Google accordera l’accès aux membres.

