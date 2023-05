C’est ainsi que ChatGPT brûle près de 2 millions de dollars par jour (et le compte va aller plus loin)

L’entreprise à l’origine de ChatGPT a perdu 540 millions de dollars d’ici 2022, même s’il est prudent de dire qu’elle est en bonne santé et que ses coûts d’exploitation pourraient encore augmenter pour former de nouvelles versions de son IA.

OpenAI, la société derrière ChatGPT, perd près de 2 millions de dollars par jour.

Il y a quelques jours, les principaux consultants et experts du secteur nous informaient des coûts énormes de fonctionnement du service ChatGPT, bien que leurs études aient été menées sur une troisième version moins performante du générateur conversationnel pré-entraîné, une itération qui ChatGPT-4 avec ses énormes possibilités nous a fait oublier très vite, sans compter qu’il est sûrement plus coûteux de le faire fonctionner.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas eu à attendre presque du tout pour voir de nouvelles données, puisque les collègues de Gadgets Now nous ont récemment dit que les pertes d’OpenAI en 2022 atteignaient jusqu’à 540 millions de dollars, ce qui indique avoir brûlé quelque chose comme presque 2 millions par jour dans le développement de ChatGPT.

Cela n’a sûrement pas trop d’importance dans les bureaux de San Francisco, du moins pour l’instant, puisque les dirigeants d’OpenAI sont soutenus par Microsoft lui-même, alors que les pertes sont faciles à justifier en raison de la précipitation finale du développement de ChatGPT et de l’embauche de plusieurs personnes clés. employés amenés de Google.

Ainsi, il est entendu que la santé de l’entreprise est bonne malgré un nombre aussi important de chiffres rouges, qui pourraient même augmenter dans un avenir proche, comme Sam Altman, le PDG d’OpenAI lui-même, l’avait anticipé :

Le chiffre non communiqué précédemment reflète les coûts élevés de formation de nos modèles d’apprentissage automatique au cours de la période précédant la vente de l’accès au chatbot.

Le patron d’OpenAI ne s’est pas arrêté là, et c’est qu’après nous avoir rappelé que son entreprise avait lancé en février 2023, et pas avant, le nouveau plan d’abonnement _ChatGPT Plus_au coût de 20 $ par mois, il a également suggéré qu’à mesure que de plus en plus de clients utilisent son artificiel technologie du renseignement, « les coûts pourraient continuer à augmenter encore plus lors de la formation de nouvelles versions du logiciel ».

L’idée qu’OpenAI a transmise à ses investisseurs est de lever jusqu’à 100 000 millions de dollars dans les années à venir, dans le but de développer à court ou moyen terme une technologie d’intelligence artificielle générale (IAG) si avancée qu’elle pourra « améliorer ses propres capacités elle-même ».

Il convient de rappeler qu’OpenAI a récemment clôturé un tour d’investissement de plus de 300 millions de dollars avec une valorisation totale comprise entre 27 et 29 milliards, un énorme succès sans doute basé sur la fureur causée par ChatGPT et la dernière et puissante version de GPT -4.

