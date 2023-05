Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 150 $ – mai 2023

Avez-vous besoin d’un nouveau pilote quotidien et vous n’êtes pas concerné par toutes les cloches et sifflets disponibles sur les appareils de milieu à haut de gamme ? Alors vous devriez trouver utile notre dernier top 5 regroupant les meilleurs smartphones actuellement en vente à moins de 150€. Continue de lire!

Meilleurs smartphones pour moins de 150 $

Doogee N50

1.POCO M5

Commençons la liste avec le POCO M5 incroyablement puissant lancé en septembre 2022 et peut maintenant être trouvé pour environ 150 $. Le combiné de POCO est livré avec le chipset MediaTek Helio G95 assez puissant; ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Ce matériel alimente un écran LCD de taille moyenne de 6,58 pouces arborant une résolution Full HD + avec une caméra selfie 5MP dans l’encoche en haut. À l’arrière, nous trouvons un appareil photo principal de 50 MP, associé à un objectif macro de 2 MP et à un capteur de profondeur de 2 MP.

Le POCO M5 tire son jus d’une grande batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Le smartphone dispose également de NFC, d’une prise audio 3,5 mm et d’un émetteur infrarouge.

2. Ulefone Note 16 Pro

Le Ulefone Note 16 Pro récemment lancé est une autre excellente option dans cette gamme de prix car il dispose d’un très bon matériel et d’un design assez haut de gamme inspiré de l’iPhone.

Le smartphone est alimenté par un Unisoc Tiger T606, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pendant ce temps, l’écran est un panneau de 6,52 pouces avec une résolution HD +.

En ce qui concerne les photos, le Note 16 Pro contient un appareil photo principal haute résolution de 50 MP, associé à un objectif macro de 2 MP. À l’avant, il y a un seul vivaneau selfie 8MP.

Enfin, l’Ulefone Note 16 Pro contient une grande batterie de 4400 mAh, il prend en charge une charge de 10 W et dispose d’une prise audio de 3,5 mm.

Meilleurs smartphones pour moins de 150 $

3. Redmi 12C

Si vous êtes déjà habitué à l’écosystème Xiaomi, le Redmi 12C pourrait être le meilleur choix pour vous. Le téléphone Redmi est équipé d’un chipset MediaTek Helio G85 ; avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le combiné dispose alors d’un très grand écran de 6,71 pouces avec une résolution HD+. Pendant ce temps, les caméras incluent un capteur principal de 50 MP accompagné d’un objectif macro de 2 MP à l’arrière et d’une caméra selfie de 5 MP à l’avant.

Enfin, le Redmi 12C contient une batterie de 5000 mAh, une prise audio de 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales.

4.Doogee N50

Ensuite sur la liste, nous avons le Doogee N50 qui vient de sortir. Le combiné de Doogee est alimenté par un chipset Unisoc Tiger T606 ; avec un joli 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le N50 de Doogee dispose alors d’un grand écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ arborant une caméra selfie 8MP dans l’encoche en haut. À l’arrière, nous trouvons un appareil photo principal de 50MP associé à un objectif macro de 2MP.

Enfin, le Doogee N50 est alimenté par une batterie de 4200 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. La prise audio 3,5 mm est présente.

Meilleurs smartphones pour moins de 150 $

5. OnePlus Nord N20 SE

Enfin, nous avons le dernier téléphone d’entrée de gamme de OnePlus, le Nord N20 SE. Le smartphone est livré avec un bon processeur MediaTek Helio G35 ; jumelé avec Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

Le Nord N20 SE apporte également un écran IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD + enfermant un vivaneau selfie 8MP dans l’encoche en haut. Passant à l’arrière, nous trouvons un tireur principal de 50MP associé à un capteur de profondeur de 2MP.

Le OnePlus Nord N20 SE est alimenté par une batterie de grande capacité de 5000 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide de 33 W. La prise audio 3,5 mm est présente.

Vous avez un budget plus important ? Consultez nos listes de moins de 300 $ et 500 $!

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine