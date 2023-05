8 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Ce sont les 8 meilleures applications gratuites qui sont récemment arrivées sur Google Play et elles en valent vraiment la peine. Soyez encouragés à les essayer !

Si, comme moi, vous faites partie de ceux qui parcourent habituellement le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android utiles et intéressantes, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont venues à la boutique Google au cours des dernières semaines.

Une semaine de plus, nous avons compilé pour vous 8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer, car elles sont toutes gratuites et très pratiques.

Repost Pro pour Instagram

Si vous êtes un influenceur ou si vous aimez simplement partager du contenu sur Instagram, vous devez essayer Repost Pro pour Instagram, un outil complet avec lequel vous pourrez republier des photos et des vidéos sur Instagram, générer des hashtags et inclure des sous-titres personnalisés dans vos messages.

Repost Pro pour Instagram est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 3,39 € à 21,99 €.

Fond d’écran.AI – Fond d’écran 8K AI

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec des fonds d’écran uniques et originaux, vous allez adorer Wallpaper.AI – 8K AI Wallpaper, une application gratuite qui vous offre une très large collection de fonds d’écran organisés en différentes catégories telles que la nature, les animaux ou sports, qui ont été créés grâce à un algorithme avancé d’IA.

Mais ce n’est pas tout car cette application dispose également d’un éditeur d’images pratique qui vous permet de personnaliser n’importe quel fond d’écran, car grâce à lui, vous pourrez régler la luminosité, le contraste et la saturation d’une image, appliquer des filtres et des effets et ajouter du texte, parmi bien d’autres possibilités.

Défi d’entraînement Fit de 30 jours

Fit 30 Day Workout Challenge est une application d’entraînement à domicile conçue spécifiquement pour les femmes qui vous offre un entraînement de 7 minutes par jour pendant un mois qui vous aidera à brûler la graisse du ventre, à tonifier vos fesses, à affiner vos jambes, à tailler votre taille et à vous mettre en forme .

Tous les exercices que cette application gratuite vous propose sont effectués avec votre propre poids corporel et, en plus, elle contient des vidéos réalisées par des professionnels qui vous montrent comment faire chaque exercice afin de ne pas vous blesser et de le rendre le plus efficace possible. .

éditeur de démarquage léger

Markdown Editor lite est un outil gratuit avec lequel vous pouvez facilement créer n’importe quel fichier de démarquage à partir de votre mobile Android, car il dispose d’un éditeur très facile à utiliser qui vous permettra d’insérer du texte, des liens, des tableaux et même du code dans un document.

De plus, Markdown Editor lite vous donne également la possibilité de partager les documents de démarquage que vous créez avec qui vous voulez via WhatsApp, Telegram, Google Drive, One Drive ou tout autre client de messagerie ou service de stockage en nuage.

Améliorateur de photos – AIPhotor

Photo Enhancer est un éditeur de photos complet qui utilise l’IA pour flouter, restaurer et améliorer n’importe laquelle de vos photos, donnant une nouvelle vie à toutes ces photos anciennes, pixélisées ou floues.

De même, cette application gratuite vous permet également de supprimer l’arrière-plan d’une photo et de créer une image PNG avec un arrière-plan transparent en quelques secondes, de changer l’arrière-plan d’une photo et de recadrer n’importe quelle image rapidement et facilement.

Téléchargeur de vidéos HD

Video Downloader HD est une application gratuite avec laquelle vous pourrez facilement télécharger des vidéos postées sur n’importe quel réseau social en haute qualité et sans filigrane.

Cette application est très facile à utiliser, car vous n’avez qu’à copier l’URL de la vidéo qui vous intéresse, ouvrez Video Downloader HD, collez le lien dans la barre de recherche et appuyez sur le bouton Télécharger et dans quelques secondes ledit clip sera là .enregistré dans la mémoire de votre smartphone.

MyMusic : lecteur MP3 et recherche

Si vous aimez la musique et êtes toujours à la recherche de nouvelles chansons à écouter, vous devez essayer MyMusic : MP3 Player & Search, une application tout-en-un avec laquelle vous pourrez lire la musique que vous avez téléchargée sur votre appareil et téléchargez gratuitement et légalement une grande variété de musique à partir de plateformes telles que Podcasts, Dropbox et Jamendo.

MyMusic : MP3 Player & Search est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Spécialiste du nettoyage

Et nous terminons cette collection de nouvelles applications pour Android avec Cleaning Expert, un outil pratique qui vous permet de libérer de l’espace de stockage en éliminant les fichiers et images résiduels qui ne sont pas prioritaires, comme les mèmes qui vous sont envoyés par WhatsApp, améliorent les performances de le terminal et augmenter leur autonomie en gérant les applications qui restent ouvertes en arrière-plan.

