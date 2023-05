Ni nucléaire, ni panneaux solaires : Bill Gates est clair sur la source d’énergie du futur

La société Terra Power, détenue par Bill Gates, développe avec le gouvernement et plusieurs sociétés sud-coréennes, Natrium, un réacteur nucléaire au sodium capable de produire de l’énergie sans émission de carbone.

Bill Gates est clair sur la meilleure source d’énergie alternative

Nous sommes à une époque où les conséquences du changement climatique sont plus palpables que jamais, car le mois d’avril dernier a été le plus chaud en France depuis la tenue des registres, en 1961. Pour cette raison, il est de plus en plus nécessaire de commencer à utiliser sources d’énergie alternatives comme les panneaux solaires, les éoliennes ou l’énergie nucléaire.

Mais s’il y a bien une personne qui s’implique vraiment dans la sauvegarde de la planète, c’est bien Bill Gates, car le milliardaire et co-fondateur de Microsoft, en plus de prédire quels emplois vont disparaître à cause de l’IA, investit aussi une grande partie de son fortune dans le développement de nouvelles technologies nucléaires plus respectueuses de l’environnement.

A ce propos, grâce au média Fayer Wayer, on vient d’apprendre que le magnat américain finance un projet qui veut développer un réacteur nucléaire au sodium, qui pour Bill Gates sera la source d’énergie du futur.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Natrium, la source d’énergie alternative à laquelle Bill Gates fait confiance

Terra Power est une société d’énergie nucléaire basée à Washington cofondée par Bill Gates qui a obtenu l’été dernier l’un des plus importants cycles de financement d’une société privée aux États-Unis, 750 millions de dollars.

Eh bien, nous venons d’apprendre que Terra Power a conclu un accord avec le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de Corée du Sud et avec les sociétés coréennes SK et Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pour soutenir la commercialisation de Natrium , un sodium -réacteur nucléaire rapide refroidi qui possède un système de stockage d’énergie à base de sels fondus.

En ce sens, Chris Levesque, président de Terra Power, a déclaré ce qui suit lors de la signature dudit accord avec les entreprises sud-coréennes :

« Ces partenariats sont essentiels pour le premier réacteur Natrium et les nombreuses installations supplémentaires que nous prévoyons de construire aux États-Unis et dans le monde. » Nous avons déjà un partenaire solide en SK et nous sommes impatients d’ajouter l’expertise mondiale renommée de KHNP en tant que partenaire à long terme pour aider à réaliser les avantages de l’énergie nucléaire de pointe. »

Comme l’explique Terra Power, les centrales Natrium ne fonctionneront qu’avec des ressources renouvelables, de manière à éliminer la carbonisation du processus de production d’électricité, comme vous pouvez le voir dans la vidéo explicative que nous vous laissons ci-dessous.

En fait, la société du créateur de Windows possède déjà l’emplacement de la première des usines de Natrium, qui sera située dans le Wyoming, mais le milliardaire a déjà confirmé plus tôt cette année qu’il cherchait plus d’endroits pour y construire de nouvelles usines. .

