49 anciens mobiles sur lesquels WhatsApp va cesser de fonctionner

Liste des mobiles qui n’auront plus accès à WhatsApp à partir du 31 décembre.

WhatsApp ne sera plus disponible pour un certain nombre de mobiles après la fin de l’année.

Les nouvelles ressources que WhatsApp ajoute progressivement ont leurs parties positives et négatives. D’une part, que les utilisateurs peuvent profiter de nouveaux outils et, d’autre part, que les téléphones mobiles plus anciens ne sont pas capables de les recevoir et finissent par être incompatibles avec l’application de messagerie. Dans ce 2023, il y a 49 anciens mobiles dans lesquels WhatsApp cessera de fonctionner et que vous pouvez découvrir dans cet article.

Dans cette liste, il y a des modèles de marques telles que Samsung, Apple, LG et Huawei qui sont sur le marché depuis plusieurs années. Si vous avez l’un des smartphones qui apparaissent sur la liste, vous devrez vous procurer un nouveau mobile si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp ou renoncer à l’utilisation de ce service de messagerie. N’ayez pas peur pour l’instant, car l’adieu WhatsApp de ces modèles aura lieu le 31 décembre, c’est-à-dire une fois l’année en cours terminée.

49 mobiles sur lesquels WhatsApp cessera de fonctionner

Le lancement constant de nouvelles fonctionnalités par WhatsApp indique que les anciens smartphones ne peuvent pas suivre, car ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour exécuter ces nouveaux outils. Par conséquent, nous savons de temps en temps que les téléphones mobiles qui sont sur le marché depuis quelques années ne sont plus compatibles avec WhatsApp, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus exécuter l’application de messagerie.

Les anciens modèles qui ne seront pas compatibles avec la plateforme en 2024 ne sont pas une surprise, puisque nous savions déjà que WhatsApp cesserait de fonctionner sur les mobiles avec deux versions d’Android : Android Jelly Bean 4.1 et Android KitKat 4.4. Heureusement, les utilisateurs qui utilisent encore des smartphones avec ces deux versions d’Android sont très peu nombreux, car ce sont des systèmes qui ont été lancés il y a environ 10 ans.

Malgré tout, si votre mobile a plusieurs années, nous vous conseillons de jeter un œil à la liste complète des mobiles qui ne seront plus compatibles avec WhatsApp fin 2023. Ce sont :

Samsung Galaxy Ace 2

noyau de galaxie samsung

samsung galaxy s2

Le mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Tendance II

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

LG Adopter

LG Lucide 2

LG Optimus 4XHD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Double

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II double

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Double

LG Optimus L5II

LG Optimus L7

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 II double

LG Optimus Nitro HD

Sony Xperia ArcS

sony xperia miro

Sony Xperia Neo L

iphone 5

iphone 5c

Archos 53 Platine

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

Huawei Ascend-D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagnon

Huawei Ascend P1

HTC Desire 500

Quad XL

Lenovo A820

Mémo ZTE V956

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Comme vous pouvez le voir, une grande partie des modèles concernés appartiennent à LG, bien qu’il y ait également une forte présence de Samsung et Huawei. Si vous avez l’un de ces téléphones et que cela ne vous dérange pas d’arrêter d’utiliser WhatsApp, vous ne devriez rien faire dans les mois à venir. En revanche, si votre idée est de continuer à utiliser la plateforme pour communiquer, nous vous recommandons de partir à la recherche d’un nouveau téléphone. Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, vous pouvez chercher parmi les meilleurs téléphones portables bon marché sur le marché actuel.

De cette façon, vous pourrez profiter de la meilleure expérience que WhatsApp offre actuellement, avec les fonctions les plus récentes et la meilleure protection de vos données privées. De plus, vous vous assurez également de recevoir les prochaines actualités, qui s’annoncent nombreuses et utiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :