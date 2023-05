Les 8 meilleurs plugins ChatGPT pour votre PC

Découvrez les meilleures extensions ChatGPT pour PC grâce auxquelles vous pourrez générer des images, créer un podcast, planifier un voyage et même mettre en place une page web de manière très simple.

Tirez le meilleur parti de ChatGPT avec ces 8 plugins qui vous faciliteront la vie

La meilleure façon d'utiliser ChatGTP, le modèle de langage naturel basé sur l'IA d'OpenAI, sur votre ordinateur est via son site Web, car il existe

Pues bien, si sueles usar ChatGPT desde tu ordenador, estás de enhorabuena porque hoy te venimos a revelar los 8 mejores plugins del chatbot de OpenAI para PC, gracias a los cuales podrás usarlo como un profesional.

Eso sí, ten en cuenta que para poder utilizar estos plugins de ChatGPT tendrás que pasar por caja y adquirir la versión de pago, ya que en la gratuita no están disponibles.

Argil Ai

Le premier plugin ChatGPT pour votre ordinateur que nous vous recommandons d’essayer est Argil Ai, un outil similaire au célèbre Midjourney ou Dall-E qui est chargé de générer des images de haute qualité en fonction des instructions textuelles que vous donnez au chatbot en un rien de temps. quelques secondes.

Si vous n’avez pas la version payante de ChatGTP et que vous souhaitez essayer ce service, vous pouvez également le faire en accédant à son site Web via le lien ci-dessous, en vous inscrivant et en commençant à créer vos propres images personnalisées.

argile ai

discoursi

Un autre des plugins ChatGPT les plus intéressants que vous pouvez utiliser est Speechi, une application qui vous permettra de convertir n’importe quel texte en audio rapidement et facilement. Ainsi, par exemple, avec ce plugin, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner un résumé d’un roman qui peut être lu en 10 minutes et une fois qu’il a généré le texte, vous pouvez lui dire de le convertir en audio puis de le partager avec votre amis amis du club de lecture

discoursi

kayak

Le célèbre moteur de recherche de voyages en ligne Kayak possède également son propre plugin pour ChatGPT et grâce à lui, vous pourrez planifier votre prochain voyage et réserver des vols, des hôtels et des expériences sans quitter le chatbot OpenAI.

Si vous avez la variante gratuite de ChatGPT et que vous souhaitez utiliser ce moteur de recherche, faites-le simplement de manière classique, vous pouvez accéder à son site Web à partir du lien que nous vous laissons sous ces lignes.

kayak

ConcepteurGPT

DesignerGPT est un fantastique plugin ChatGTP créé par le concepteur Web Pietro Schirano qui vous permet de créer des pages Web en quelques secondes. Il n’est pas nécessaire que vous sachiez programmer, puisqu’il vous suffit d’écrire les détails de la page que vous souhaitez créer dans le chatbot et ce plugin se chargera de la générer pour vous.

kaguya

Si vous n’avez pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos YouTube, vous allez adorer Kaguya, un plugin ChatGPT créé par YK Sugi, un développeur de logiciels canadien, qui est chargé de créer des résumés de n’importe quelle vidéo sur la plateforme de streaming de Google, répondant à toute question sur la vidéo et même prendre une partie d’une vidéo spécifique.

Ne pas payer

Il s’agit du plugin pour ChatGPT de DoNotPay, un service juridique en ligne qui met à votre disposition un « avocat en ligne » chargé de gérer les abonnements des plateformes que vous avez contractées, de réclamer le remboursement des commandes erronées ou erronées et même de faire appel des contraventions de stationnement.

DoNotPay a un coût de 36 $ par trimestre et vous pouvez y accéder à la fois depuis son plugin ChatGPT et via son site Web, dont nous laissons le lien direct ci-dessous.

Ne pas payer

papier cadeau

Si vous êtes une personne attentionnée et que vous aimez offrir des cadeaux originaux, Gift Wrap est le plugin ChatGPT qu’il vous faut essayer, car il recommande des idées de cadeaux simplement en écrivant qui est le destinataire et ce qu’il aime.

De plus, une fois que vous aurez trouvé le bon cadeau, avec ce plugin vous pourrez également gérer l’achat et la livraison de celui-ci directement depuis le chatbot.

papier cadeau

zilliou

Et nous terminons cette compilation des meilleurs plugins pour ChatGPT avec Zilliow, un outil qui vous évitera d’avoir à faire appel à un agent immobilier, puisqu’il se charge de trouver votre maison idéale en quelques secondes seulement. Vous n’avez qu’à dire au chatbot quel type de maison vous recherchez et dans quelle zone vous voulez qu’elle soit, et Zilliow vous montrera une liste avec toutes les options qui répondent à ces critères.

zilliou

