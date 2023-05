Les 10 mobiles les plus puissants que l’on peut acheter en ce moment : la moitié sont Samsung et Xiaomi

Samsung et Xiaomi dominent la dernière liste des mobiles les plus puissants du marché

L’arrière du Xiaomi 13 Pro, l’un des téléphones portables les plus puissants du marché en ce moment / Image :

Une fois de plus, les gens d’ATuTu ont republié leur liste des mobiles les plus puissants du marché mondial. Dans ce cas, la liste correspond aux modèles disponibles sur le marché tout au long du mois d’avril, et comprend les dix appareils qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de leurs tests de performances.

Par conséquent, la liste n’inclut pas les modèles vendus exclusivement en Chine. Il ne contient pas non plus les terminaux lancés au cours des premières semaines de ce mois de mai.

Deux téléphones de jeu en tête de la liste des téléphones les plus puissants d’AnTuTu en avril 2023

Comme d’habitude dans ce type de classements, les smartphones axés sur le « gaming » sont une fois de plus les principaux protagonistes, et on retrouve cette fois deux terminaux de ce type en haut du podium. Il s’agit du ASUS ROG Phone 7 et du Nubia RedMagic 8 Pro+, tous deux basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

La troisième position est occupée par l’un des derniers modèles de référence de Xiaomi, le Xiaomi 13 Pro. Pas loin en dessous se trouve la version à taille réduite de la famille, le Xiaomi 13, qui surpasse légèrement l’iQOO 11, le dernier modèle vedette du vivo. sous-marque.

Les sixième, septième et huitième positions sont dominées par Samsung avec les trois modèles de la série Galaxy S23, tous basés sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, comme le reste des modèles de la liste. Le OnePlus 11, en neuvième position, a réussi à surpasser le HONOR Magic5 Pro, qui se charge de clôturer le classement.

Il est frappant de constater qu’un total de cinq modèles, la moitié de tous ceux inclus dans le classement, sont des modèles Xiaomi et Samsung. Les deux marques ont réussi à gagner plus de terrain, en partie grâce à la décision d’OPPO de ne pas vendre ses derniers produits phares de la série Find X en dehors de la Chine, et au fait que le vivo X90 Pro a atterri en France avec un processeur MediaTek pas aussi puissant que le Snapdragon. monté par ses principaux concurrents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :