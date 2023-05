Un cube en bois plug-in, le premier produit avec lequel Sony a créé son empire et qui a été un succès complet

Bien que cela puisse paraître incroyable, Sony a commencé par produire un produit qui n’est aujourd’hui qu’un autre appareil électroménager.

Avant l’arrivée des mobiles Sony, ainsi que de ses consoles, écouteurs sans fil et autres produits technologiques de haut niveau, l’entreprise était très humble. Elle a fonctionné comme une entreprise familiale dans la période post-Seconde Guerre mondiale (la Seconde Guerre mondiale s’est terminée en septembre 1945 avec la capitulation du Japon) qui est chargée de développer toutes sortes de produits utiles pour un usage quotidien. L’un de ces produits était un cuiseur à riz très curieux

Ainsi, en effet, les créateurs du célèbre « Walkman » sont partis d’une position humble et ont lentement créé des produits que nous avons maintenant gravés sur nos rétines dans le cadre d’une révolution électronique qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui. De plus, ils sont également à l’origine de la mythique « PlayStation », la plus célèbre des consoles du Japon, seulement dépassée par la grande N de Nintendo.

Un cube en bois et autre chose

Aujourd’hui, il existe d’incroyables machines à riz qui nous facilitent la vie et qui cuisent parfaitement ce super aliment si bon et sain dans nos vies. Cependant, ces produits étaient au début assez rudimentaires et se composaient essentiellement de cubes en bois avec des résistances en dessous qui se branchaient à l’électricité et généraient de la chaleur pour le cuire. Les premiers à développer cette technologie ont été les Japonais, car c’est leur aliment de base dans tous les repas de la journée comme s’il s’agissait de notre pain.

Sony a commencé en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale.

Tout a commencé dans un bâtiment bombardé par la guerre et dans lequel on fabriquait de petits appareils avec la technologie de l’époque.

Le premier à être commercialisé était un cube en bois enfichable qui servait de cuiseur à riz.

Il a pris son envol et a continué à prospérer au fil des ans jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui.

Au milieu de l’après-guerre mondiale, avec un Japon dévasté par les effets de la guerre, les bombes atomiques et les bombardements au napalm de l’île, le développementalisme était la clé de sa croissance fulgurante. Des dizaines d’entreprises ont émergé désireuses de développer des produits technologiques très modernes à l’époque. L’un d’eux était Sony, qui en 1946 s’est installé dans un bâtiment bombardé par la guerre et a commencé à développer des produits très intéressants. Le modèle commercial était celui de nombreuses entreprises japonaises qui se consacraient à la fabrication de toutes sortes de produits les plus disparates, ce qui est très typique de l’Asie, où la spécialisation dans un produit spécifique n’est pas aussi typique qu’en Occident. Ainsi, nous avons trouvé des entreprises qui fabriquaient aussi bien des pianos que des motos ou d’autres comme Nintendo qui se sont lancées dans la fabrication de cartes à jouer.

Le premier, comment pourrait-il en être autrement, était un cuiseur à riz amusant, mais la chose curieuse à propos de tout cela est de savoir comment cela fonctionne. Aujourd’hui, nous imaginons les cuiseurs à riz comme des produits technologiques avec les finitions typiques d’un appareil de cuisine. A cette époque, au milieu de 1946, les moyens étaient beaucoup plus humbles et consistaient en un seau en bois avec des résistances qui se branchait et chauffait l’eau avec le riz. C’était essentiellement une sorte de pot. Cependant, leur création a connu un grand succès et leur a permis de continuer à développer leurs technologies jusqu’à ce qu’elles deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui.



