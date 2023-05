Si 2048 ne vous convient pas, vous devez essayer cette version folle

2248 est un jeu mobile inspiré du classique 2048 qui vous propose des défis encore plus difficiles.

2248 est un jeu mobile qui vous confrontera à des énigmes mathématiques compliquées.

2048 est un jeu de puzzle mathématique classique qui consiste à joindre les carrés avec le même nombre sur un plateau 3×3 jusqu’à ce que vous obteniez 2048 dans un seul carré. Si vous avez tellement joué à ce puzzle qu’il vous semble déjà simple, nous vous mettons au défi de donner une chance à 2048, une version folle de 2048 qui vous confrontera à des défis encore plus complexes et qui vous rendra accro au mobile à cause de à quel point c’est addictif.

2248 est un jeu pour appareils mobiles avec une interface simple et colorée qui vous permettra de mieux comprendre les cellules qui peuvent être jointes. Attention, dans ce cas seules 2 cases ne sont pas jointives, elles peuvent l’être davantage tant qu’elles sont ensemble sur le plateau. Comme vous pourrez le voir lorsque vous commencerez à jouer, la zone de jeu est également beaucoup plus grande qu’en 2048. Malgré ces différences, il y a un aspect que les deux versions partagent, c’est que vous pouvez jouer gratuitement.

2248, le puzzle mathématique pour téléphones portables qui bat 2048

2048 fait partie des meilleures applications pour perdre du temps que nous vous recommandons d’utiliser. Cependant, il est possible que vous ayez tellement joué que vous ne trouviez plus d’excitation dans ce puzzle mathématique, nous souhaitons donc vous recommander une version encore plus complexe appelée 2248. Tout d’abord, nous vous expliquons que vous pouvez télécharger ce jeu gratuitement sur votre mobile ou sur votre tablette avec le lien suivant vers le Google Play Store.

Google Play Store | 2248

Après un bref tutoriel qui vous présente son fonctionnement, vous commencerez votre première partie de 2248. Comme dans le jeu original, vous devrez faire correspondre les pièces qui ont le même numéro et qui partagent également la même couleur. Dans ce cas, il peut s’agir de plusieurs pièces tant qu’elles sont ensemble, soit horizontalement, verticalement ou en diagonale.

De plus, vous pouvez également faire correspondre deux blocs du même numéro avec celui qui va juste au-dessus de ce score. En joignant ces pièces, vous en obtenez une nouvelle avec la somme des nombres que vous avez rejoints. Par exemple, si vous joignez 2+2+4, un 8 apparaîtra.

En 2248 le but est de créer le bloc avec le plus grand nombre possible, qui est infini. Par conséquent, votre objectif est d’obtenir le score le plus élevé possible et d’établir de nouveaux records personnels jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de combinaisons possibles sur le tableau 8×5.

Dans cette situation, vous pouvez utiliser les power-ups du jeu, qui vous permettent de détruire n’importe quel bloc, de changer la position de deux pièces ou de doubler le score des blocs tant que ce n’est pas celui qui a le plus grand nombre. Chacun de ces bonus est tarifé en diamants, une devise que vous pouvez obtenir grâce à des récompenses quotidiennes, en regardant des publicités ou en l’achetant dans le store.

La publicité est présente dans le jeu, bien qu’il existe un moyen de la supprimer si vous la trouvez trop ennuyeuse. Comme vous pouvez le voir en store, jouer sans publicité est au prix de 5,99 euros. Il n’y a pas grand-chose d’autre à savoir avant de jouer à 2248, car ses mécanismes sont vraiment très simples.

Nous vous recommandons vivement d’essayer ce jeu si vous souhaitez vous détendre tout en gardant votre esprit actif en faisant correspondre des nombres égaux jusqu’à ce que vous atteigniez le nombre le plus élevé possible. Comme il n’a pas de fin, il parvient à être un jeu addictif, car vous voudrez vous améliorer à chaque partie. Si vous souhaitez découvrir plus de titres similaires, nous vous recommandons de consulter les meilleurs jeux de puzzle pour Android que vous pouvez télécharger.

